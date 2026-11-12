Alemania rompe con 72 años de historia: se filtra su primera camiseta con nuevo patrocinador

Se cierra una era para la selección alemana, pues vive sus últimos meses portando Adidas como patrocinador. A partir de 2027, la encargada de diseñar los jerseys de los teutones será la marca estadunidense Nike, cuyo diseño ya se filtró a través de redes sociales.

La equipación de local de Die Mannschaft conservará su mítico color blanco y tendrá un diseño minimalista, pero atractivo, en el que destacan detalles en gris oscuro metalizado. Así se pudo apreciar en el portal especializado en camisetas Footy Headlines, que dio a conocer la filtración.

Uno de los elementos más destacados del jersey es la incorporación de delgadas líneas oscuras en los costados, un guiño de Nike a sus diseños de principios de los años 2000. Se trata de una propuesta sencilla, pero que encontró la forma de conservar la identidad de la selección europea.

2027, el fin de una era histórica

El vínculo entre Adidas y la selección alemana ha sido el patrocinio deportivo de uniformes más longevo en la historia del futbol mundial, pues ambas partes han estado juntas en el plano internacional durante 72 años.

La historia entre las tres franjas y los teutones comenzó durante la Copa del Mundo de 1954, en Suiza, donde la selección europea consiguió su primera estrella mundial tras protagonizar el Milagro de Berna, con una remontada ante Hungría en la final, luego de estar abajo por dos goles.

El balance de la marca alemana junto a la selección incluye cuatro Copas del Mundo (1954, 1974, 1990 y 2014), tres Eurocopas (1972, 1980 y 1996), así como una Copa Confederaciones en 2017.

Alemania, Brasil y Francia: la selecciones más lucrativas con sus uniformes

El nuevo contrato de la selección alemana con la marca estadunidense estará vigente de 2027 a 2034. A cambio, Nike otorgará 100 millones de euros anuales, lo que representará una cifra total de 800 millones de euros durante los ocho años de duración del acuerdo.

Francia y Nike: alrededor de 100 millones de euros anuales hasta 2034.

Alemania y Nike: 100 millones de euros anuales de 2027 a 2034.

Brasil y Nike: 100 millones de dólares anuales hasta 2038, además de regalías por la venta de camisetas.

Estados Unidos y Nike: más de 50 millones de dólares por temporada.