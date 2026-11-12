Messi, en camino de otra marca

Lionel Messi quedó en camino de otra marca en la MLS, después de ser anunciado entre los cinco finalistas al premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026. El delantero de Inter Miami busca convertirse en el primer futbolista en ganar tres veces el reconocimiento, una distinción que conquistó en las dos campañas anteriores.

Messi respaldó su candidatura con 26 goles y 17 asistencias en 31 partidos, una producción que lo colocó nuevamente entre los protagonistas del campeonato estadunidense. El argentino también consiguió su segunda Bota de Oro consecutiva, antes de encarar la búsqueda de otro premio individual.

El capitán de Inter Miami ganó el MVP en 2024 y 2025, con lo que igualó los dos reconocimientos de Preki. Una nueva elección a su favor le permitiría quedarse en solitario con el récord y extender a tres temporadas su dominio en la votación del galardón que lleva el nombre de Landon Donovan.

Messi compartió la lista de finalistas con Hany Mukhtar, de Nashville; Evander, de Cincinnati; Guilherme, de Houston Dynamo, y Cavan Sullivan, de Philadelphia Union. Este último, de 17 años, también apareció entre los candidatos al premio al Jugador Joven del Año.

Mukhtar llegó a la disputa después de encabezar a un Nashville que conquistó el Supporters’ Shield, reconocimiento al equipo con mejor desempeño durante la temporada regular. El conjunto de Tennessee, además, reunió seis nominaciones entre las distintas categorías de los premios individuales.

Otro impulso para Miami

Inter Miami terminó en el segundo lugar de la Conferencia Este y tercero de la clasificación general, con Messi como una pieza central de su ataque. Sus registros de goles y asistencias acompañaron una campaña en la que el club volvió a colocarse entre los aspirantes al campeonato.

El conjunto de Florida también conquistó la Campeones Cup, después de vencer a Cruz Azul en la final. Con ese título en sus vitrinas, el equipo se preparó para buscar en los playoffs la defensa de la MLS Cup que ganó en 2025.

La MLS informó que los ganadores de los reconocimientos individuales se darán a conocer durante la definición de la MLS Cup 2026. Los finalistas surgieron de una votación en la que participaron entrenadores, jugadores y representantes de los medios de comunicación.

Messi afrontará así dos objetivos en el cierre de la campaña: ayudar a Inter Miami a revalidar el campeonato y conseguir un tercer MVP consecutivo, una marca sin precedente en la liga.