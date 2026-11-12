Coco Gauff no se rinde: remonta un duelo límite ante Kostyuk y avanza en WTA Finals

Coco Gauff protagonizó una remontada en las WTA Finals de Indian Wells. La estadounidense derrotó a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4 y 7-5, después de recuperar una desventaja de cuatro juegos en el segundo set, para asegurar su clasificación a las semifinales del torneo.

El partido parecía encaminado a un tercer parcial cuando Kostyuk tomó una ventaja de 5-1 en la segunda manga. Gauff, que mostraba molestias en la zona lumbar y necesitó atención médica durante el partido, estaba contra las cuerdas y parecía tener dificultades para mantener la intensidad de sus golpes.

Sin embargo, la número cuatro del mundo reaccionó en el momento decisivo. Salvó tres puntos de set, recuperó terreno y ganó seis juegos consecutivos para cerrar el encuentro en dos mangas, después de una remontada que desató la ovación del público en California.

La estadounidense también reconoció que las molestias físicas hicieron especialmente complicado el partido. No obstante, decidió continuar para aprovechar sus posibilidades de avanzar en el torneo, en el que se disputa una de las últimas grandes citas de la temporada.

¿Cómo consiguió Coco Gauff su pase a semifinales?

Con este triunfo, Gauff terminó la fase de grupos con dos victorias y una derrota (2-1), resultado que le permitió asegurar uno de los boletos a semifinales del Grupo 1.

La estadounidense ya no depende del resultado entre Jessica Pegula y Linda Noskova. Incluso si su compatriota consigue la victoria, Gauff tiene a su favor el enfrentamiento directo, pues anteriormente derrotó a Pegula en tres sets.

Linda Noskova ya tenía asegurado su lugar en la siguiente ronda, mientras que Marta Kostyuk quedó eliminada después de perder sus tres encuentros.

Mirra Andreeva también está en semifinales

En el Grupo 2, la rusa Mirra Andreeva consiguió su clasificación después de vencer a Aryna Sabalenka y completar una fase de grupos perfecta.

El último boleto de ese sector se definirá este viernes en el enfrentamiento entre Sabalenka y la ucraniana Elina Svitolina. La ganadora acompañará a Andreeva en las semifinales de las WTA Finals.