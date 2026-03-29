VIDEO: Así se vio el primer pleito en el Estadio Banorte tras su reapertura

El Estadio Banorte volvió a abrir sus puertas con la promesa de una experiencia renovada, pero la primera noche dejó claro que no todos los problemas quedaron en el pasado. Tras el silbatazo final del México vs Portugal, un grupo de aficionados protagonizó el primer pleito dentro del inmueble, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió cuando ya había terminado el encuentro, en medio de la salida de los asistentes. En el video difundido se observa cómo varios aficionados comienzan con empujones e insultos, hasta que la situación escala a los golpes ante la mirada de otros presentes. Algunos intentan separarlos, mientras otros simplemente observan o graban con sus teléfonos, en una imagen que contrasta con la expectativa de orden en la reapertura.

Aunque no se aprecia con claridad una intervención inmediata de seguridad en los primeros segundos del altercado, el momento refleja un ambiente tenso y descontrolado en una de las primeras grandes pruebas del recinto tras su remodelación. La escena, breve pero contundente, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche.

El pleito no se dio en un vacío. La jornada ya venía marcada por diversos inconvenientes que generaron frustración entre los asistentes. Horas antes del partido, la caída del sistema de boletaje complicó el acceso de miles de aficionados, mientras que los problemas de conectividad afectaron el funcionamiento del modelo cashless, obligando incluso a regresar al uso de efectivo en varios puntos del estadio.

Ese contexto de fallas operativas, largas esperas y confusión en los accesos fue elevando la tensión en el ambiente, que terminó por reflejarse también en las tribunas y pasillos del inmueble. El resultado fue una reapertura que, más allá de lo deportivo, dejó varias dudas sobre la logística y el control en eventos de alta demanda.

La reapertura del Estadio Banorte estaba llamada a marcar un antes y un después rumbo al Mundial 2026, con la intención de consolidarse como un recinto de primer nivel. Sin embargo, entre fallas técnicas y ahora un episodio de violencia entre aficionados, la realidad dejó claro que el desafío no solo está en la modernización de sus instalaciones, sino en garantizar una experiencia segura y ordenada para todos.