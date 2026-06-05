Las 8 parejas de hermanos que lucirán en el Mundial 2026

Entre las curiosidades que tiene el Mundial 2026 se encuentran las 8 parejas de hermanos que estarán luciendo durante la siguiente Copa Mundial de la FIFA; cuatro de ellos juegan para distintos países.

El Mundial 2026 se llevará a cabo entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, justa que estará disputándose por primera vez con 48 países y en tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

* Una de las grandes ausencias es la de los hermanos Ayew de Ghana, ya que Jordan sí se encuentra en la lista final de las ‘Estrellas negras’, André no.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

1. Iñaki y Nico Williams / Ghana y España

Uno de los casos más sonados en el mundo es el de los hermanos Williams, mismos que nacieron en España, sin embargo, Iñaki decidió defender a la nación de la que son sus padres:

Iñaki Williams / Ghana (Athletic de Bilbao, España).

Nico Williams / España (Athletic de Bilbao, España).

2. Guéla y Desiré Doué / Costa de Marfil y Francia

La pareja de hermanos protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de estos últimos partidos de cara al Mundial 2026, ya que Costa de Marfil y Francia se enfrentaron en un amistoso y, cuando Guelá le anotó a los galos, Desiré sonrió desde el banco de suplentes.

Guéla Doué / Costa de Marfil (Angers, Francia).

Desiré Doué / Francia (PSG, Francia).

3. John y Harry Souttar / Escocia y Australia

Ambos jugadores nacieron en Escocia, solo que Harry decidió defender a los Socceroos, país de nacimiento de su madre; podrían enfrentarse en Dieciseisavos de Final si Escocia termina como líder del Grupo C y Australia finaliza la fase de grupos como tercero del Grupo D.

John Souttar / Escocia (Rangers, Escocia).

Harry Souttar / Australia (Leicester, Inglaterra).

Harry Souttar rumbo al Mundial 2026, donde compartirá justa con su hermano, John, aunque él defiende a Escocia. Reuters

4. Kevin Luckassen y Brian Brobbey / Ghana y Países Bajos

Nacidos en Países Bajos, ambos futbolistas serán parte de distintos combinados de cara al Mundial 2026. Ambos delanteros son parte de las parejas de hermanos que cuentan con la oportunidad de enfrentarse en eliminación directa, dependiendo de las posiciones en las que terminen la fase de grupos.

Kevin Luckassen Brobbey / Ghana (FC Argeș Pitești, Rumania).

Brian Brobbey / Países Bajos (Sunderland, Inglaterra).

Brian Brobbey será parte del Mundial 2026 junto con Kevin Luckassen, su hermano que defenderá a Ghana. Reuters

5. Lucas y Théo Hernandez / Francia

En busca de su tercera final de Copa del Mundo consecutiva, Francia es parte del Grupo de la muerte junto con Noruega, Senegal e Irak. Por lo que los comandados por Didier Deschamps intentarán terminar en todo lo alto del Grupo I.

Lucas Hernández / PSG, Francia.

Théo Hernandez / Al-Hilal, Arabia Saudita.

Lucas y Theo Hernández ya fueron campeones del mundo con Francia en 2018. Reuters

6. Quinten y Jurriën Timber / Países Bajos

Siendo parte del Grupo F junto con Japón, Suecia y Túnez, Países Bajos busca sumar su primer título del mundo, mismo que se le ha negado en diversas ocasiones (1974, 1978 y 2010) y quedándose con el subcampeonato entre las manos.

Jurriën Timber / Arsenal, Inglaterra.

Quinten Timber / Marsella, Francia.

7. Laros y Deroy Duarte / Cabo Verde

Son parte del debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo, donde intentarán dar la sorpresa y buscar su boleto a la siguiente ronda en una Fase de Grupos en la que compartirán junto con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Deroy Duarte / Ludogorets, Bulgaria.

Laros Duarte / Puskás Akadémia, Hungría.

Deroy y Laros Duarte serán parte de Cabo Verde en el primer Mundial de los africanos. Reuters

8. Leandro y Juninho Bacuna / Curazao

Curazao sorprendió en las Eliminatorias y se consagró como el país con menos habitantes que participará en el Mundial 2026, por lo que a pesar de ser la víctima predilecta en un Grupo que comparte con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, los caribeños mantienen la ilusión en su debut mundialista.

Leandro Bacuna / Groningen, Países Bajos.

Juninho Bacuna / Volendam, Países Bajos.

Juninho Bacuna es parte de Curazao, el país con menor densidad de población participante en el Mundial 2026. Reuters

BFG