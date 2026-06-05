“El último tango”: los botines con los que Messi despediría su era mundialista

Lionel Messi se prepara para disputar lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo con la Selección Argentina, en el torneo que apunta a convertirse en el cierre de una de las trayectorias más importantes en la historia del futbol internacional.

El capitán de la Albiceleste afronta el Mundial 2026 con una fuerte carga emocional, al perfilarse como su despedida del máximo escenario del futbol mundial, donde ha construido un legado que incluye la conquista del título en Qatar 2022.

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¿Cómo son "El Último Tango", los nuevos botines de Messi?

Para esta emblemática cita, el astro rosarino saltará a las canchas con una edición especial bautizada como "El Último Tango". Este calzado no solo es una pieza de alta ingeniería deportiva, sino un tributo directo a las dos décadas de trayectoria mundialista del '10'.

El diseño rinde un homenaje nostálgico a los icónicos +F50.6 TUNIT con cubierta sobre las agujetas que un joven Messi utilizó en su debut en el Mundial de Alemania 2006.

Los botines son un homenaje a los 20 años del debut de Messi en un Mundial Adidas Football

Los detalles de la armadura de Leo Messi

Colores patrios: La paleta destaca por una base en color blanco con sutiles destellos en celeste, emulando la bandera de Argentina.

Toques de Campeón: Cuenta con finos vivos en dorado, un guiño obligado a su condición de monarca del mundo.

Tecnología vanguardista: Reinterpreta la silueta clásica con los avances tecnológicos de la línea F50 del 2026, ideal para el golpeo del crack de 38 años.

El fin de una era dorada con la Albiceleste

El nombre del modelo lo dice absolutamente todo. "El Último Tango" evoca de manera poética la última función de la máxima figura del fútbol contemporáneo en el gran escenario internacional. Con este calzado exclusivo, Messi buscará cerrar con broche de oro su legendario andar con la Selección Argentina, consolidando un legado que ya es eterno.