Piratas le pega a Diablos en el primero; mañana van contra Bauer por Imagen TV

Los Piratas de Campeche remontaron una desventaja de cuatro carreras y derrotaron 8-5 a los Diablos Rojos del México en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, luego de fabricar un rally de siete anotaciones en la cuarta entrada que cambió por completo el rumbo del encuentro.

La novena escarlata tomó una cómoda ventaja de 4-0 gracias a un ataque de tres carreras en el primer episodio y una más en el segundo, pero el relevo capitalino no pudo sostener la diferencia y Campeche aprovechó para darle la vuelta al marcador.

El ataque de los Piratas castigó de inmediato al bullpen. Edwin Escobar recibió cinco carreras, Óscar Rojas permitió una más y el debutante Reynold Villarreal otra, suficientes para que la visita tomara el control definitivo del encuentro.

A la ofensiva, Cal Mitchell y Armando Álvarez encabezaron el despertar campechano al producir dos carreras cada uno, mientras que seis de los nueve titulares conectaron al menos un imparable.

Una de las notas positivas para los Diablos fue el esperado debut del colombiano Luis Patiño, quien lanzó tres entradas sin admitir hit ni carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores en su primera aparición con el equipo tras superar una lesión en el brazo.

Después del ataque de Campeche, el pitcheo escarlata logró contener el daño gracias a las actuaciones de Efraín Contreras, con tres entradas en blanco, además de los relevos de Gerardo Reyes y Tomohiro Anraku, quienes también colgaron ceros.

Ryan Anderson se apuntó la victoria para los Piratas, mientras que Edwin Escobar cargó con la derrota. El abridor visitante, Bobby Milacki, salió sin decisión después de aceptar cinco carreras en cuatro entradas.

Con el descalabro, los Diablos (40-24) vieron reducida su ventaja a un solo juego sobre los Olmecas de Tabasco (39-25) en la cima de la Zona Sur. Del otro lado, los Piratas (29-31) confirmaron su buen momento al sumar siete triunfos en sus últimos nueve encuentros, resultado que los dejó a únicamente un juego de los Tigres de Quintana Roo (31-31), sextos de la zona y dueños, por ahora, del último boleto para los playoffs.

Trevor Bauer abrirá la doble cartelera de este sábado

Los Diablos intentarán igualar la serie este sábado cuando reciban a los Piratas en una doble cartelera que comenzará a las 13:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El primer encuentro tendrá como duelo de abridores a Trevor Bauer por la novena escarlata frente a RJ Martínez por Campeche. El segundo juego arrancará 45 minutos después de concluir el primero y ambos se disputarán a siete entradas.

El primer juego de la doble cartelera será transmitido por Imagen Televisión, dentro de la cobertura de la Liga Mexicana de Beisbol en televisión abierta.