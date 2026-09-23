Pierre Gasly sufre acoso y amenazas de muerte tras polémica con Franco Colapinto en España

Los aficionados argentinos parecen haber cruzado el límite, una vez más, en las redes sociales, pero ahora dirigiendo sus críticas, algunas de ellas llegando al acoso, al piloto francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine.

Lo sucedido en el Gran Premio de España, cuando una decisión estratégica mantuvo a Pierre Gasly en pista con neumáticos duros desgastados ralentizando el paso de Franco Colapinto, quien marchaba en el séptimo puesto y presionado por el McLaren de Oscar Piastri, generó tensión dentro del equipo.

Inicialmente, Colapinto criticó que no se le diera una orden de equipo a Gasly para quitarlo del camino dado que el argentino era más rápido, mientras el francés tenía que ingresar obligatoriamente a la zona de pits, por lo cual perdería su posición por delante del sudamericano. Si bien el argentino finalizó por delante del galo, esto generó una ola de agresiones digitales contra el francés.

Previo al Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly rompió el silencio para condenar los ataques directos recibidos por su entorno:

"Personalmente, lo encuentro un poco perturbador para nuestro deporte. Soy un atleta de élite, así que sé que estoy expuesto, pero el alcance de las amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, mi novia, etcétera", señaló Gasly.

El piloto francés enfatizó que el anonimato digital no justifica vulnerar el respeto personal:

"Hay una cierta línea que no se debe cruzar solo porque estás detrás de una pantalla y un teclado, y estas líneas se cruzan demasiadas veces", concluyó Gasly.

Franco Colapinto respalda a su compañero de equipo

Por su parte, Franco Colapinto salió en defensa de su compañero y realizó un llamado a reducir estos ataques.

"Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. La forma de apoyarnos como equipo es empujarlo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos", afirmó Colapinto.

Asimismo, Colapinto explicó que toda la situación fue revisada dentro del equipo y aclarada. “Todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo al entender qué sucedió y cómo mejorarlo para la próxima vez", finalizó.