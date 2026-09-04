Futbolista que falleció en Veracruz se sintió mal antes del entrenamiento

El Club Piratas FC de Veracruz señaló que el joven futbolista que falleció, identificado como Gael U. C., estaba invitado al Plan Piloto de Fuerzas Básicas y se sintió mal previo al inicio de la sesión de entrenamiento que estaba programada una vez que concluyera el entrenamiento del primer equipo.

“Gael, previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento manifestó un malestar general, el área médica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz”, indicó el equipo que milita en la Liga de Expansión MX.

Piratas FC lamentó el deceso del joven futbolista Foto tomada de Piratas FC

Piratas FC indicó que, en la Cruz Roja, el joven futbolista falleció y su familia está recibiendo todo el apoyo de forma

“Piratas FC se une a la pena que embarga a la familia de Gael en este difícil y triste momento, expresando nuestras más sinceras condolencias y profunda solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, indicó.

LA LIGA DE EXPANSIÓN LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL FUTBOLISTA

La Liga de Expansión MX lamentó el fallecimiento de Gael, joven perteneciente al plan piloto de Fuerzas Básicas del Club Piratas FC.

“La Liga ha estado en comunicación directa y constante con el Club para revisar el caso”, indicó.

La Liga de Expansión MX guardará un minuto de silencio durante los partidos que se realicen de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026.