Tigres sigue buscando delantero; Vucetich revela por qué no han cerrado la contratación

Víctor Manuel Vucetich, entrenador y vicepresidente deportivo de los Tigres, confirmó que el club continúa en la búsqueda de un delantero para reforzar su plantilla, aunque reconoció que han tenido dificultades para encontrar al jugador que cumpla con todas las condiciones que necesita el equipo.

El estratega felino explicó que la directiva está siendo especialmente cuidadosa con el análisis de los candidatos, ya que buscan incorporar a un futbolista que pueda rendir de inmediato y no requiera un largo proceso de adaptación.

Estamos siendo muy cautelosos en el análisis, buscar que el elemento que pueda ingresar con nosotros venga a dar un rendimiento. O sea, no podemos perder esos tiempos para adaptarlo a que agarre forma, sino necesitamos que vengan precisamente en condiciones”, señaló Vucetich.

El técnico reconoció que encontrar a ese atacante no ha sido sencillo, pues el objetivo es evitar un error en una contratación que consideran importante para el proyecto de Tigres.

Eso, pues, nos está costando encontrar el jugador que reúna todas esas condiciones”, agregó.

Tigres analiza delanteros de varios países

Vucetich reveló que el conjunto regiomontano ha revisado diferentes perfiles y que entre las opciones que han sido analizadas se encuentran futbolistas de Paraguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay muchos nombres que se vienen barajando, vemos el perfil que debe de reunir. Hay paraguayos, argentinos, brasileños, chilenos”, explicó.

Sin embargo, el entrenador dejó claro que no solamente buscan características deportivas. El próximo delantero de Tigres también deberá ajustarse a las condiciones financieras de la institución.

La parte trascendental es no fallar. Eso es lo que buscamos y que encaje en todo lo que requiere la institución, tiene que ser desde el punto de vista deportivo y financiero”, manifestó.

Vucetich descarta que Tigres cierre el mercado sin delantero

Aunque la búsqueda se ha complicado, Vucetich descartó que Tigres haya contemplado la posibilidad de no incorporar a ningún atacante.

No, no creo que exista esa posibilidad”, afirmó el técnico, quien aseguró que el análisis continúa y que el club espera definir la situación en los próximos días.

Tenemos una semana más todavía para poder estar analizando y llevando a cabo la culminación de algo que se pueda concretar”, explicó.

De esta manera, Tigres mantiene abierta la búsqueda de un nuevo delantero, con la intención de encontrar un refuerzo que pueda incorporarse en condiciones óptimas y aportar de inmediato al equipo.