Gil Mora se viste de héroe y Xolos derrota a Cruz Azul en la frontera

Los Xolos de Tijuana salieron a apretar desde el primer segundo. Sin embargo, con el paso de los minutos, Cruz Azul empezó a tomar la pelota, tratando de calmar el ímpetu rival y buscando generar peligro mediante centros al área para abrir el marcador.

La Máquina intentó jugar con la desesperación de Tijuana. Le cedieron la iniciativa a Xolos con la idea de aguantar atrás, esperar un error y castigar los espacios. Pero la presión alta del equipo fronterizo era constante, dejando en claro por qué arrancaron el torneo entre los líderes del campeonato. En los banquillos el contraste era evidente: Joel Huiqui lucía preocupado al ver a su equipo encerrado en campo propio, mientras Sebastián "Loco" Abreu no paraba de gritarle a los suyos que mantuvieran la intensidad.

Jeremy Márquez peleando el balón Cruz Azul

La ley del “ex” se hizo presente con la anotación de Nacho Rivero

Sobre el cierre del primer tiempo, la insistencia local rindió frutos gracias a su joya Gil Mora, quien metió un centro preciso a la llegada de Ignacio Rivero. El argentino, exlíder y capitán celeste que salió por la puerta trasera de la institución, no perdonó y mandó el balón a la red para firmar el 1-0 y así aplicar la "ley del ex".

La respuesta de Cruz Azul fue inmediata. En la jugada siguiente, la defensa de Tijuana cometió un error y Nicolás Ibáñez aprovechó el regalo para poner el 1-1. Todavía antes del final del primer tiempo, un error de Toño Rodríguez al dejar un rebote suelto casi le cuesta el segundo a los locales, pero el marcador no se movió más antes del descanso.

Gil Mora celebrando su gol Xolos de Tijuana

La magia de Gil Mora define la noche en la frontera

Para el segundo tiempo Xolos volvió a adueñarse del partido. Al minuto 53, Gil Mora confirmó el gran momento que atraviesa: encaró por la banda izquierda, recortó hacia el centro y sacó un zapatazo espectacular para marcar el gol que puso el 2-1 a favor de Tijuana.

Huiqui movió su banca buscando desesperadamente el empate, pero Xolos cerró los espacios, apretó la marca y logró la victoria. Con este resultado, el proyecto del "Loco" Abreu y la magia de Mora ratifican el gran paso fronterizo, cerrando la jornada 4 en el segundo lugar de la tabla y empatados en puntos con el primer lugar el América.