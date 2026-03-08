Piastri explica su error que le costó abandonar el GP de Australia antes del arranque

El piloto australiano Oscar Piastri, el héroe local y gran esperanza de McLaren para el inicio de la temporada 2026, protagonizó un insólito accidente durante la vuelta de reconocimiento que le impidió siquiera tomar la salida en el Gran Premio de Australia.

El piloto de Melbourne, que se había calificado en una prometedora quinta posición, perdió el control de su monoplaza en la curva 4 mientras se dirigía de los boxes a la parrilla de salida. Al tocar el bordillo exterior con neumáticos fríos, el McLaren salió proyectado directamente contra el muro de concreto, quedando destrozado.

Tras ser evaluado y registrar el primer abandono de la temporada, Piastri admitió que el problema fue su responsabilidad.

"Solo estoy decepcionado, un escenario así simplemente no debería ocurrir. Tuvimos un par de cosas sucediendo, pero la primera parte, que quiero enfatizar, es que un gran elemento de esto fui yo. Tenía los neumáticos fríos", admitió Piastri.

El piloto detalló que, además de la falta de temperatura en las gomas, una entrega de potencia inesperada selló su destino: "He usado ese bordillo de salida en cada vuelta del fin de semana, pero no lo necesitaba ahí. Al mismo tiempo, tuve 100 kilovatios de potencia extra que no esperaba, lo cual no es insignificante, pero la parte difícil de asimilar es que todo estaba funcionando normalmente. Es solo la función de cómo tienen que trabajar los motores con las reglas".

Las disculpas de Piastri

Para Piastri, el dolor de la eliminación prematura se multiplica al ocurrir frente a su gente, en el circuito donde creció soñando con la Fórmula 1. La combinación de un error de juicio y la complejidad técnica de los nuevos propulsores resultó ser una mezcla fatal.

"Esa es la parte difícil de aceptar. Sería casi más fácil en ciertos sentidos si solo dijéramos que los neumáticos estaban fríos y yo fui optimista, pero cuando añades otro factor como ese, es aún más doloroso", concluyó el australiano.