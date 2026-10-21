Pellegrini explica por qué Álvaro Fidalgo tiene pocos minutos con el Betis

Álvaro Fidalgo ha disputado apenas 80 minutos con el Real Betis durante la temporada entre LaLiga y la UEFA Champions League, una situación que llevó al entrenador Manuel Pellegrini a explicar las razones de su participación limitada. El técnico chileno destacó la calidad del mediocampista mexicano, pero señaló que enfrenta una competencia importante por un lugar en el equipo.

El futbolista ha participado como suplente en tres encuentros de liga y uno de Champions League, mientras el conjunto verdiblanco acumula 12 partidos entre ambas competiciones. Su presencia contrasta con el protagonismo que tenía en el América, donde solía ser titular habitual antes de regresar al futbol español.

Pellegrini descartó que el mediocampista necesite demostrar nuevamente su capacidad para formar parte de la plantilla. Sin embargo, dejó claro que deberá aprovechar las oportunidades que reciba para competir por más minutos en una posición con varios jugadores de calidad.

Fidalgo volvió a quedarse en la banca en la victoria del Betis en Champions Instagram

Pellegrini destaca la competencia en el mediocampo del Betis

Para el técnico, la escasa participación del mexicano no responde a una falta de calidad, sino a la cantidad de alternativas disponibles en su posición.

Demostrar nada, Álvaro es un muy buen jugador que ha entrado muy bien en el equipo nuestro, ya estuvo el año pasado aquí también. Es un puesto que está también con varios jugadores importantes que tienen mucha calidad como Pablo Fornals, como Gio Lo Celso, como es Isco, Dani Ceballos”, declaró Pellegrini.

Pellegrini también puntualizó que la exigencia por ganarse un puesto no es exclusiva del mexicano, sino que alcanza a toda la plantilla. Por ello, consideró que cada futbolista debe responder cuando tenga la oportunidad de jugar.

Hay una competencia muy grande en ese puesto, no solamente para Fidalgo si no para todos los jugadores. Cuando le toque la oportunidad tiene que demostrar porque está en el plantel.

El calendario del Betis abre nuevas oportunidades para Fidalgo

El conjunto verdiblanco afrontará una serie de compromisos durante las próximas semanas, tanto en el futbol español como en la competición europea, en los que Fidalgo podrá competir por minutos.