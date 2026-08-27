Los peligrosos cruces que amenazan a Sabalenka y Alcaraz en el US Open 2026

Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz conocieron su duro camino hacia la final del US Open 2026, tras el sorteo de los cuadros individuales que se celebró este jueves.

La cabeza de serie número uno atraviesa una racha triunfal en Flushing Meadows, donde conquistó títulos en 2024 y 2025. De revalidar su corona, se convertiría en la primera mujer desde Serena Williams en ganar el US Open tres veces consecutivas.

Aryna Sabalenka debutará contra la colombiana Camila Osorio en el US Open 2026 Reuters

La cabeza de serie número uno, debutará contra la colombiana Camila Osorio. En segunda ronda, ante la mexicana Renata Zarazúa, antes de posibles enfrentamientos contra Barbora Krejcikova y Diana Shnaider en las dos rondas siguientes.

En cuartos de final podría medirse con la actual campeona de Wimbledon, Linda Noskova. En dado caso de que reeditará la final del Abierto de Australia, Sabalenka tendría que superar probablemente a Jessica Pegula o a Karolina Muchova en semifinales.

Sabalenka ha ocupado el liderato durante más de 100 semanas seguidas, pero atrás le viene pisando los talones Elena Rybakina. Al quedar en lados opuestos del cuadro, ambas tenistas se enfrentarían hasta la final.

EL CAMINO DE CARLOS ALCARAZ EN EL US OPEN 2026

Carlos Alcaraz iniciará su camino enfrentando a Roman Safiullin, que significará su primer partido tras cuatro meses y medio fuera de las pistas por lesión. El ruso viene con buen ritmo y ya fue capaz de ganarle al murciano en Montecarlo en 2023.

Carlos Alcaraz iniciará su camino enfrentando al ruso Roman Safiullin en el US Open 2026 Reuters

El sorteo le deparó en una parte baja del cuadro individual que comparte con el serbio Novak Djokovic, hipotético rival en semifinales como podría serlo también el ruso Daniil Medvédev.

Alcaraz, que la semana pasada anunció su regreso para Flushing Meadows como vigente campeón, vuelve a la acción con las dudas de la inactividad más larga de su carrera, desde su retirada en el torneo de Barcelona a mediados de abril por una lesión en la muñeca derecha que se fue complicando mucho más de lo que esperaba.