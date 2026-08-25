Insólito, Djokovic y Savalenka quedan eliminados en el doble mixto del US Open

El tenista serbio, Novak Djokovic, y la tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka, cayeron en su debut del doble mixto en el US Open ante la pareja de Henry Patten y Kateřina Siniaková por 1-4, 4-2 y 10-2.

Djokovic y Savalenka se enfrentaron a la dupla del británico y la checa quienes son los primeros del mundo del ranking doble, de acuerdo con la WTA y la ATP. A pesar de que la pareja estelar ganara el primer set y obtuvieran una importante ventaja frente a Patten y Siniaková, ellos remontaron y se hicieron presentes en el desempate.

En el match tie-break decisivo, Patten y Siniaková impusieron su coordinación y química en la red, encadenando una racha de puntos consecutivos que dejó casi sin respuesta a la dupla serbio-bielorrusa.

Próximos encuentros

Tras la victoria, Patten y Siniaková ahora se enfrentarán en los cuartos de final contra la pareja del matrimonio del tenista francés, Gaël Monfils con la tenista ucraniana, Elina Svitólina.

Con este resultado, Djokovic y Sabalenka se despiden prematuramente del cuadro de dobles mixto, mientras que Patten y Siniakova avanzan a la siguiente ronda confirmándose como una de las duplas más peligrosas del torneo.

Por otra parte, pese a la derrota en esta exhibición, ambos tenistas estelares mantienen su foco principal en sus respectivas aspiraciones individuales dentro del US Open, donde figuran entre los máximos favoritos al título.