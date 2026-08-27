Messi estrenará Directo Técnico en el Inter Miami

Cristian “Kily” González será el nuevo Director Técnico del Inter Miami, equipo de la Mayor League Soccer (MLS), donde milita el astro argentino, Lionel Messi.

El estratega llegará en reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos y luego de haber dirigido al Platense, club en el que estuvo al frente hasta 2025. Previamente, “Kily” González dirigió a Rosario Central y Unión de Santa Fe.

Su paso por Rosario Central estuvo marcado por echar mano de jugadores jóvenes y haber metido al equipo a la Copa Sudamericana. En Unión de Santa Fe, su liderazgo fue vital para mantener la categoría en la Primera División de Argentina tras asumir la responsabilidad en un momento crítico.

Según César Luis Merlo, únicamente falta que la institución liderada por el inglés David Breckham haga oficial la llegada del Director Técnico argentino.

¿Cuántos DT han ocupado el banquillo del Inter Miami?

El primer Director Técnico que estuvo al frente del equipo Inter de Miami, fue el uruguayo Diego Alonso, quien estuvo al mando en la temporada inaugural para el equipo, desde el 2019 hasta el 2021.

Más tarde, llegó el inglés Phil Neville, quien se mantuvo en el área técnica de la institución hasta 2023, durante dos temporadas y media. Con la salida de Neville, el argentino Javier Morales atendió un interinato del equipo de medio año.

Los primeros trofeos para el Inter Miami llegaron gracias al Director Técnico, Gerardo “Tata” Martino. Llevó a las vitrinas de la institución la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024. Su arribo coincidió con la llegada del también argentino Lionel Messi.

El último estratega antes de la llegada de “Kily” González, estuvo al frente del equipo Ángel Guillermo Hoyos.