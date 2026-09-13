¿Molesto por el Mundial?: Pedro Vite no sigue el protocolo durante el himno nacional mexicano

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 tuvo un protocolo especial por la semana de las fiestas patrias en México. Antes de los partidos se entonó el himno nacional mexicano y los futbolistas, tanto nacionales como extranjeros, permanecieron de frente a la bandera del país.

Pedro Vite, futbolista ecuatoriano de Pumas, fue la excepción durante el protocolo en el partido contra Chiva. El jugador no adoptó la posición del resto de los integrantes del equipo y realizó estiramientos mientras se entonaba el himno nacional.

El momento quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales. También destacó que los demás futbolistas extranjeros de Pumas sí siguieron el protocolo, por lo que Vite fue el único integrante del plantel que no lo hizo.

No existe una explicación oficial de Pedro Vite

Hasta el momento, el futbolista ecuatoriano no ha dado una explicación pública sobre su comportamiento durante la ceremonia.

Ante la ausencia de una versión de Vite, en redes sociales comenzó a circular una interpretación relacionada con su participación en la Copa del Mundo 2026. El ecuatoriano formó parte de la selección de su país durante el enfrentamiento contra México en los dieciseisavos de final.

Aquel encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de México y terminó con victoria para el equipo local. A partir de ese antecedente, algunos aficionados comenzaron a relacionar la actitud del jugador con un posible enojo por el resultado del partido.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por el propio Vite. Por ahora, la razón por la que no siguió el protocolo permanece sin una explicación pública del futbolista.

Pedro Vite enfrentó a México en la Copa del Mundo 2026. Carlos Zepeda/Mexsport

El antecedente entre México y Ecuador

El partido de los dieciseisavos de final también estuvo marcado por la reacción de la afición mexicana antes del encuentro. En aquella ocasión, el himno nacional de Ecuador fue abucheado previo al inicio del partido.

Pedro Vite estuvo presente en ese enfrentamiento como integrante de la selección ecuatoriana. Después de la eliminación de su equipo, el futbolista regresó a la actividad con Pumas y ahora protagonizó el episodio durante la ceremonia correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

La relación entre ambos momentos ha generado distintas interpretaciones entre los aficionados, pero no existe hasta ahora una declaración del jugador que confirme que el resultado del Mundial o lo ocurrido antes de aquel partido haya influido en su comportamiento.

En los próximos días podría conocerse la versión de Vite sobre lo sucedido. También queda pendiente saber si Pumas fijará una postura respecto al incidente y si el club contempla alguna sanción por la conducta del futbolista durante el protocolo.