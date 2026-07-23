VIDEO: Pedro Porro regala su medalla del Mundial a su abuelo Antonio Sauceda: "Misión cumplida"

Pedro Porro dejó en las redes sociales uno de los momentos más emotivos postmundial después de regalarle a su abuelo Antonio Sauceda la medalla de oro que recibió como campeón del Mundo con la Selección de España, luego de volver a su pueblo natal Don Benito en Badajoz.

Así fue como cumplió la promesa que el defensor hizo de volver a casa como monarca:

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el futbolista mostró el reencuentro en el que le cuelga la medalla a su abuelo. Visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas, don Antonio miró el metal dorado exclamando "¡Es preciosa! Es un orgullo esto, no lo sabes tú bien, pero yo lo llevo aquí dentro", mientras se tocaba el corazón. De fondo, Pedro Porro sentenció la escena repitiendo con cariño: "Misión cumplida".

La historia de sacrificio detrás del abuelo de Pedro Porro

Este reencuentro se volvió viral rápidamente por la profunda historia de superación que hay detrás, pues Pedro fue cuidado en su niñez por sus abuelos debido a que sus padres debían trabajar.

Su abuelo Antonio fue quien lo acompañó a cada entrenamiento desde que tenía cuatro años. Incluso, la familia llegó a dormir dentro del coche cuando viajaban largas distancias por toda Extremadura o hacia Madrid para que Pedro pudiera jugar en las categorías inferiores del Rayo Vallecano.

La operación a corazón abierto de Don Antonio Sauceda

El momento cobró un significado aún más profundo debido a que don Antonio fue operado de urgencia a corazón abierto apenas unos meses antes, en abril de 2026.

El gesto ha sido calificado por aficionados y medios de comunicación como "el verdadero premio" del torneo, ensalzando la humildad del defensor del Tottenham Hotspur al priorizar sus raíces y su familia en el momento más alto de su carrera profesional.

Pedro Porro, uno de los mejores defensores del Mundial 2026

Pedro Porro tuvo un rendimiento consagratorio en el Mundial 2026, pasando de no ser un titular indiscutible al inicio a convertirse en el mejor lateral derecho del torneo e integrar el Once Ideal de la FIFA.

Pedro Porro celebrando el gol que marcó ante Francia en las semifinales de la Copa del Mundo. Reuters

¿Cuál fue el rendimiento de Pedro Porro en el Mundial 2026?

Partidos jugados: 6 (Todos como titular a partir de la segunda jornada)

6 (Todos como titular a partir de la segunda jornada) Minutos disputados: 564 minutos

564 minutos Goles anotados: 2 (Máximo anotador defensivo del torneo)

2 (Máximo anotador defensivo del torneo) Asistencias: 1 (Su centro originó la jugada que anotó Ferran Torres)

1 (Su centro originó la jugada que anotó Ferran Torres) Precisión de pases: 91% (359 pases completados de 392)

91% (359 pases completados de 392) Efectividad defensiva: 11 entradas ganadas de 13 intentadas y 19 despejes

El camino de Pedro Porro partido a partido en el Mundial 2026