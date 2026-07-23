Sospechas de amaño en el Mundial 2026: investigan alertas por jugadas clave

Una sombra de sospecha cubre el recién finalizado Mundial 2026. Un organismo internacional de integridad deportiva encendió las alarmas tras detectar graves anomalías financieras en el mercado de apuestas del Mundial 2026. El reporte, elaborado por el Grupo de Copenhague y publicado por The Athletic, identificó siete alertas amarillas por presunta manipulación de resultados en la justa de la FIFA.

Las jugadas bajo sospecha de amaño en el Mundial 2026

La investigación abarcó el monitoreo operativo de los 104 partidos del torneo bajo la cobertura del Consejo de Europa, destacando tres casos críticos:

Expulsión de Themba Zwane: La tarjeta roja al sudafricano en el juego inaugural contra México el 11 de junio levantó sospechas inmediatas.

La tarjeta roja al sudafricano en el juego inaugural contra México el 11 de junio levantó sospechas inmediatas. Flujo millonario en Polymarket: La plataforma cripto registró 4.8 millones de dólares apostados a que España no vencería a Cabo Verde, partido que sorpresivamente terminó en un empate sin goles.

La plataforma cripto registró 4.8 millones de dólares apostados a que España no vencería a Cabo Verde, partido que sorpresivamente terminó en un empate sin goles. Retraso del VAR con Ferran Torres: Se investiga la inusual demora de tres minutos y medio para anular un gol del atacante español en la goleada de 4-0 sobre Arabia Saudita.

El polémico caso del perdón de la tarjeta roja a Folarin Balogun

El documento expone anomalías en los mercados de apuestas sobre la participación del delantero estadounidense Folarin Balogun frente a Bélgica. El 2 de julio—el mismo día en que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina—se habilitó una opción para apostar por su alineación en el siguiente juego.

Sorpresivamente, la comisión disciplinaria suspendió temporalmente su castigo tres días después, una excepción que no se aplicó a ninguno de los otros 14 jugadores sancionados en el certamen.

Folarin Balogun fue expulsado, pero luego se le suspendió la sanción, lo que generó sospechas con el tema de las apuestas. REUTERS

¿Cuál es la postura de FIFA ante el tema de las apuestas durante el Mundial 2026?

Aunque el grupo de integridad de la FIFA afirmó no haber identificado patrones sospechosos en los 104 partidos, expertos señalan que las fluctuaciones financieras en Polymarket delatan coberturas de riesgo de las casas de apuestas convencionales. El volumen global de apuestas en la competición alcanzó una cifra estimada de 240 mil millones de dólares, duplicando por completo lo registrado en Catar 2022.