Pedri rinde homenaje a Rafa Márquez y lo incluye en su XI histórico del Barcelona

De cara a una nueva edición de El Clásico de España ante el Real Madrid en el Camp Nou, Pedri González sorprendió a la afición blaugrana al destacar la figura del mexicano Rafael Márquez como uno de los pilares defensivos en la historia del FC Barcelona.

En una dinámica para ESPN, el joven referente del mediocampo culé armó su alineación ideal de todos los tiempos. La gran sorpresa de la convocatoria fue la inclusión del "Kaiser de Michoacán" en la zaga central, un gesto que evidencia el enorme respeto que la actual plantilla le guarda al histórico defensor azteca.

Para hacerle espacio a Márquez en el centro de la defensa, Pedri reconfiguró la línea posterior y desplazó a Carles Puyol a la banda derecha, dejando además fuera de su once a otra leyenda de la posición como Ronald Koeman.

El once histórico elegido por Pedri combina la época dorada de Guardiola, el tridente de la MSN y figuras contemporáneas:

Ter Stegen

Carles Puyol

Gerard Piqué

Rafael Márquez

Jordi Alba

Sergio Busquets

Xavi

Andrés Iniesta

Lionel Messi

Luis Suárez

Ronaldinho

La elección de Márquez coloca al mexicano al lado de figuras indispensables en la memoria del barcelonismo, consolidando su legado entre las máximas referencias de la institución.

Pedri celebrando su gol con España en el Estadio Cuauhtémoc Mexsport

El Clásico que podría definir LaLiga

Barcelona y Real Madrid se ven las caras en la cancha del Spotify Camp Nou en un partido que además del orgullo podría ser crucial para la definición de LaLiga.

Barça busca una victoria más para firmar el mejor arranque en la historia del futbol español y arrebatarle el récord precisamente al Real Madrid, además, sumar tres puntos los reafirmaría en la cima y los separaría del conjunto merengue.