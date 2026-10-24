El duelo de declaraciones previas al clásico ya comenzó. Mourinho "venció" a Hansi Flick

El clásico entre Barcelona y Real Madrid ya comenzó. El juego más mediático de Laliga correspondiente a la jornada 10 se ha “disputado” durante toda la semana pero el primer duelo de declaraciones entre sus entrenadores, el alemán Hansi Flick y el portugués José Mourinho inició este sábado.

Las más candentes, definitivamente las del entrenador del Madrid, quien negó que la barba que no se ha afeitado desde hace un mes se deba a una superstición. Las más recatadas, las del técnico del equipo catalán, que prefirió no regalar “titulares” para este encuentro.

Según uno de los periodistas que asistió a la conferencia de prensa del Madrid, previa al clásico, Mourinho no se ha afeitado durante el último mes, tiempo en que el equipo ha ganado sus cuatro encuentros, dos de liga y dos de Champions.

¿Está horrible?”, preguntó Mou al periodista, provocando las carcajadas de los presentes.

“Es que si me dices que está horrible me lo voy a pensar. No, no. Nada, nada. Seguramente soy de los pocos en el futbol que de superstición, nada”, dijo.

No más cuestionamientos al arbitraje

Las críticas al arbitraje en LaLiga fueron las que se robaron los titulares en días recientes. La principal razón fue la sanción de cuatro juegos de suspensión que le impusieron a Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid que jaló el cabello a un rival en el juego ante el Villarreal.

"Yo prefiero enfocarme en entrenar a mi equipo para el próximo partido, para el clásico, no me importa todo esto que se dice alrededor. No quiero hacer titulares, quiero enfocarme en mi equipo.

“Confío plenamente en el árbitro, lo que veo aquí, para mí es calidad. Cada uno de nosotros somos parte de este juego, de este fantástico juego, así que es importante que nos protejamos entre nosotros mismos. El árbitro también forma parte de esto, así es como lo veo”, respondió el técnico del Barcelona.

Barcelona llega a este partido con un paso perfecto. Nueve victorias en nueve juegos disputados. Para el Real Madrid el escenario no ha sido tan favorecedor, es tercer lugar en la clasificación, por debajo de su otro rival, el Atlético de Madrid.