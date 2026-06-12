Las pausas de hidratación, jugoso modelo comercial en el Mundial

Las pausas de hidratación en el Mundial 2026 vuelven a ser una oportunidad para que las cadenas de televisión aumenten sus ingresos. En el partido entre México y Sudáfrica se vivió la primera, lo que generó una serie de reacciones por parte de los aficionados.

- 1 pausa de hidratación en cada tiempo = 3 minutos, en total 6 minutos.

- 6 minutos x 104 partidos = 624 exposiciones para las cadenas de TV.

En el México y Sudáfrica ya generaron reacciones las pausas de hidratación Mexsport

De esta forma, los anunciantes tienen más tiempo de exposición en horario de máxima audiencia y para que puedan aumentar sus ingresos.

En la final del Mundial de Qatar 2022, entre Argentina y Francia, se alcanzó un total de 1,420 millones de espectadores.

Las pausas de hidratación tienen su origen en eventos deportivos en Estados Unidos, repletos de anuncios y espectáculo, al estilo del Super Bowl.

La FIFA afirma que su enfoque respecto a las pausas de hidratación se basa en la preocupación por el bienestar de los jugadores, pero también podría favorecer el crecimiento de los derechos de transmisión, ya que las cadenas se ven incentivadas a competir por la oportunidad de ingresos.

Según la FIFA, las pausas de hidratación es por el bienestar de los jugadores Reuters

Estas pausas en un Mundial se implementaron por primera vez durante el partido entre Países Bajos y México en 2014 en Brasil, cuando las temperaturas superaron los 32 grados centígrados, y luego se consideraron partido a partido.

Michael Johnson, analista de investigación que cubre la industria deportiva estadunidense para S&P Global, declaró que la incorporación de pausas de hidratación podría ser “extremadamente valiosa y podría llegar a alcanzar precios similares a los de la Super Bowl, en un rango de entre siete y probablemente nueve millones de dólares”.

“Los espectadores estadunidenses están acostumbrados al modelo de la NFL y al de la NBA, con cuatro cuartos. Están acostumbrados a las pausas durante el partido. Este Mundial es, en esencia, un reflejo de esos modelos”, afirmó Johnson.

Por el contrario, en el futbol europeo, ligas como la Premier League inglesa se transmiten tradicionalmente en cadenas de televisión de pago como la británica Sky, donde los espectadores ven anuncios antes, durante el descanso y después de los partidos.

Habrá dos pausas de hidratación por partido en tiempo regular, cada una en un tiempo Reuters

“Creo que incluso las cadenas de pago como Sky en Reino Unido estarían muy contentas de tener un poco más de espacio publicitario”, afirmó François Godard, analista independiente especializado en la industria del deporte.

No obstante, seguir este modelo de publicidad durante el partido podría provocar una reacción negativa de los aficionados en los mercados fuera de Estados Unidos debido a la “americanización” del evento, especialmente en Europa, donde la mayoría de las ligas se disputan en invierno.

“El futbol es famoso por su juego continuo. Y a los puristas les preocupa un poco cómo esto americaniza el juego (…) Y crea fatiga en los espectadores; más anuncios podrían molestar a los aficionados, especialmente si los consideran intrusivos o excesivos”, añadió Johnson.

DESÁNIMO EUROPEO CON LAS PAUSAS DE HIDRATACIÓN

Las pausas estructuradas podrían frenar el entusiasmo de los aficionados, que ya se sienten frustrados por las frecuentes interrupciones de unos minutos para las revisiones del árbitro asistente de video (VAR). Una encuesta de la Asociación de Aficionados al Futbol en la Premier League reveló que solo el 3.3% cree que su experiencia en los días de partido había mejorado con el VAR.

No está claro cuántas de las innumerables cadenas de televisión de todo el mundo que transmitirán el Mundial aprovecharán las pausas de hidratación para emitir anuncios.

En Reino Unido, donde se originó este deporte, la cadena ITV ya ha anunciado que no emitirá anuncios durante estas pausas debido a las estrictas restricciones publicitarias impuestas por el regulador británico Ofcom.

“ITV se enfrenta a cuestiones normativas y eso es lo primero en lo que piensan, pero también tienen que satisfacer las expectativas de los espectadores. Y no estoy seguro de que los espectadores británicos hubieran acogido muy bien más publicidad”, dijo Godard.

Mientras tanto, la ampliación del torneo de 32 a 48 equipos contribuirá a que los ingresos totales de la FIFA en 2026 alcancen los 8.900 millones de dólares, con los derechos de transmisión televisiva representando el 44% de la contribución, según el presupuesto de la FIFA para 2026.

La FIFA aún no ha confirmado si las pausas de hidratación serán una característica permanente de los torneos en el futuro, pero las ediciones de 2030 y 2034 se celebrarán en España, Portugal, Marruecos y Arabia Saudita, todos ellos países en los que las temperaturas durante el tradicional periodo de junio a julio pueden superar con creces los 30°C.

La combinación de los ciclos cada vez más largos de los derechos de transmisión y las pausas para hidratarse podría dar lugar a una puja competitiva entre las plataformas de streaming y las cadenas de televisión tradicionales por los torneos de 2030 y 2034, aunque en algunos territorios los derechos para 2030 ya se han adjudicado.

“Lo más probable es que entren en juego los gigantes del streaming, ya sabes, Apple, Amazon y, sobre todo, Netflix, creo que estarán en la pugna”, afirmó Johnson, añadiendo que el contrato de derechos del Mundial de Fox Sports, la división de programación deportiva de la compañía estadunidense Fox FOXA.O, expira tras el torneo de 2026.

El gigante del streaming Netflix NFLX.O tiene los derechos de transmisión en Estados Unidos para la Copa del Mundo Femenina de 2027 y 2031, lo que se suma a una cartera de deportes en directo que incluye la World Wrestling Entertainment, propiedad de TKO, y los partidos de la NFL.

Con información de Reuters