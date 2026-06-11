Afición enfurece con pausa de hidratación: comerciales cortan la emoción del gol de Raúl Jiménez

La Copa del Mundo 2026 arrancó con las emociones a flor de piel en la cancha, pero con una profunda frustración en las pantallas de televisión. Lo que prometía ser una fiesta redonda en el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica terminó empañado por la agresiva pauta comercial, que aprovechó en la televisión mexicana con las nuevas pausas de hidratación implementadas por la FIFA, rompiendo por completo el ritmo del partido y provocando el enojo generalizado de la afición.

El punto más crítico de la transmisión ocurrió en el segundo tiempo. Corría el minuto 67 cuando Raúl Jiménez hizo estallar al Estadio Ciudad de México con el gol que abría el marcador. Mientras el país entero seguía celebrando la anotación, la transmisión cortó de golpe la catarsis. Inmediatamente después de que apareció el banner de Powerade en la pantalla, Televisa ligó hasta tres comerciales de forma consecutiva, sepultando los festejos y las repeticiones del gol en vivo.

El abuso publicitario no quedó ahí. De acuerdo con las directrices de la FIFA para este torneo, las cadenas con derechos de transmisión tienen permitido emitir anuncios durante el parón de tres minutos para que los jugadores tomen agua, pero bajo una regla estricta de que deben regresar a la señal del estadio al menos 30 segundos antes de que el árbitro reanude las acciones.

Televisa ignoró por completo esa norma. La televisora saturó la pausa con tres comerciales comerciales y no regresó a tiempo. Cuando la pantalla volvió a enfocar el terreno de juego, el balón ya casi rodaba e incluso los futbolistas habían tenido que esperar en la cancha a que la producción de televisión se coordinara con el cuerpo arbitral en la banda para liberar el inicio.

Enfurecen aficionados en redes sociales

La molestia de los televidentes inundó las redes sociales de inmediato. La afición enfureció ante el evidente corte de ritmo que sufrió la transmisión, especialmente en un momento tan sagrado para el espectador como lo son los minutos posteriores a un gol de México en un Mundial.

Las pausas de hidratación, promovidas por la FIFA supuestamente para cuidar el bienestar físico de los futbolistas sin importar el clima, mostraron su peor rostro en este partido inaugural: el de una ventana comercial sin filtros que, al menos en la señal de Televisa, puso el negocio por encima del balón y de la propia afición mexicana.