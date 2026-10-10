Paul Seixas hace historia en el Giro de Lombardia. Isaac del Toro termina en la posición 28

La edición 120 de Il Lombardia pasará a la historia por ser la edición en la que el ciclista más joven se consagró en el quinto Monumento de la temporada, con la victoria del francés Paul Seixas del equipo Decathlon, con 20 años y 16 días de edad.

Paul Seixas llegó como uno de los seis favoritos de la competencia, según los organizadores- donde también destacaba Isaac del Toro, quien cerró un año de ensueño con resultados nunca conseguidos por un mexicano en una misma temporada. Tercer lugar en el Tour de Francia, donde además fue nombrado como el mejor ciclista joven, Ganador del Gran Prix de Montreal y quinto lugar en el Mundial de Canadá.

Seixas, el rey más joven del quinto Monumento

Con apenas 20 años y 16 días, Paul Seixas se convirtió en el ganador más joven en la historia de Il Lombardia. Tras lanzar un demoledor ataque en los ascensos decisivos, el francés cruzó la meta en solitario con un tiempo de 5:49:28, dejando atrás al español Enric Mas (Movistar Team) a 48 segundos y al italiano Giulio Ciccone a 1:05.

Seixas no solo logró su primer triunfo en un Monumento, sino que quebró una marca histórica de longevidad en la carrera otoñal, superando a leyendas del ciclismo con juventud y potencia.

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro volvió a demostrar su jerarquía entre la élite mundial del ciclismo. A lo largo de los 239 kilómetros de recorrido, el originario de Ensenada, Baja California se mantuvo con posibilidades reales dentro del pelotón de favoritos, resistiendo las exigentes pendientes

Aunque cedió terreno en el tramo definitivo para finalizar en la posición 28, su actuación ratifica su capacidad para competir de tú a tú en las carreras más largas y exigentes del planeta. Este resultado en el quinto Monumento de la temporada representa un 2026 histórico para el ciclismo mexicano, en el que "El Torito" alcanzó logros sin precedentes en México.

Así quedó el top 10 del Giro de Lombardia

Paul SEIXAS (DCT) 5:49:28

Enric MAS (MOV) +0:48

Giulio CICCONE (LTK) +1:05

Remco EVENEPOEL (RBH) +1:20

Brandon MCNULTY (UEX) +1:20

Tom PIDCOCK (PQT) +1:20

Pello BILBAO (TBV) +1:20

Christian SCARONI (XAT) +1:20

Filippo ZANA (SOQ) +1:20

Mathys RONDEL (TUD) +1:20