Bayern Múnich encaja el gol más rápido en la historia de la Bundesliga

Un inicio desconcertante se vivió este sábado en el Estadio del Augsburgo. El Bayern Múnich no solo se vio sorprendido desde el silbatazo inicial, sino que acabó protagonizando una acción que quedará para los libros de historia del fútbol alemán por las razones equivocadas.

Apenas transcurridos ocho segundos del encuentro, el conjunto bávaro cometió un despiste defensivo letal en su propia zona de seguridad. Tras ejecutar el saque central, la pelota retrocedió hacia la posición de Manuel Neuer por mediación del colombiano Luis Díaz.

Sin embargo, un control defectuoso del experimentado guardameta encendió las alarmas de inmediato y dejó la jugada a la deriva. La presión alta de Robin Fellhauer acorraló al arquero, quien intentó salir del apuro mediante un amague con el exterior de su botín derecho.

El atacante de 28 años leyó a la perfección la intención de Neuer, le arrebató el esférico con agilidad y avanzó en soledad hacia un arco completamente desprotegido para mandar el balón al fondo de la red.

Con este tanto madrugador, Fellhauer establece un nuevo récord absoluto en la Bundesliga al firmar la anotación más veloz en la trayectoria de la competición. La acción supera por tan solo un segundo las marcas previas de nueve segundos que compartían Kevin Volland (registrada con el Hoffenheim en 2015 precisamente ante el Bayern) y Karim Bellarabi (con el Bayer Leverkusen frente al Borussia Dortmund en 2023). Un descuido insólito que deja una marca imborrable en el balompié germano.

Ausburgo saca empate a Bayern

Pese al golpe inicial y a encontrarse nuevamente en desventaja durante el complemento tras el gol de Rodrigo Ribeiro al minuto 64, el conjunto muniqués logró reaccionar a tiempo. Con anotaciones de Ismael Saibari al 55' y Nathaniel Brown al 80', el Bayern rescató un empate 2-2 en la WWK Arena para mantenerse invicto en el campeonato.