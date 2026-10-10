Se alista el “Vasco” Aguirre para su debut en La Liga en el banquillo del Valencia

Si bien ha practicado variantes en su planteamiento táctico, Javier Aguirre reconoce que en su debut en la Liga como Director Técnico del Valencia mostraré una estrategia dinámica en busca de iniciar con el pie derecho.

El estratega mexicano ofreció su conferencia de previa al duelo que sostendrá ante el Racing de Santander como parte de la Jornada 8 de La Liga.

Los sistemas de juego son muy dinámicos. Hemos probado con un hombre que se meta entre los centrales. Rioja seguro que no llega, pero a Danjuma sí lo voy a llevar", declaró el técnico mexicano.

Aguirre llega a este desafío a los 67 años de edad y después de haber dirigido a la Selección Nacional de México por tercera ocasión en su carrera en el pasado Mundial de la FIFA 2026, donde el representativo mexicano fue eliminado en dieciseisavos de final por la selección de Inglaterra.

"Espero ver un equipo muy serio y que trabaje mucho cuando no tenga la pelota. Espero una plantilla atrevida y ordenada. Mi objetivo es potenciar a los jugadores y ser un equipo equilibrado.

"Mis equipos se caracterizan por correr y pelear mucho; es el común denominador, nunca bajamos la guardia. Siempre dejamos hasta la última gota de sudor. Nunca verás un equipo apático y esta no va a ser la excepción", declaró el “Vasco”.