Sergio Pérez no entiende por qué los comisarios lo encontraron culpable del choque con Stroll

Sergio Pérez libró un castigo para la carrera del domingo luego de un incidente con el Aston Martin de Lance Stroll durante la sprint del sábado en el Gran Premio de Singapur, una situación que dejó un poco desconcertado al mexicano luego de la decisión de los comisarios.

El incidente se presentó en la arrancada en Marina Bay cuando Stroll giró en la curva 16 y chocó con el Cadillac de Checo Pérez provocando el abandono de ambos. Los comisarios citaron a ambos pilotos y representantes del equipo para una investigación posterior a la competencia.

Horas después, los comisarios de la FIA cerraron la investigación sobre el incidente resolviendo no aplicar ninguna sanción en la parrilla de salida para el piloto mexicano.

En su comunicado, los comisarios señalaron que el tapatío inició la maniobra de rebase de forma legítima por el interior; pero al bloquear el neumático delantero derecho no pudo girar e impactó contra el canadiense.

Los comisarios indicaron que Pérez merecía un castigo de cinco segundos, pero al analizar las condiciones de la pista mojada y como esto afectaba la maniobrabilidad dejaron al integrante de Cadillac sin la pena.

Al ser cuestionado por F1 TV por lo sucedido, Checo Pérez dijo: “siempre es difícil estar de acuerdo con los comisarios, para mi fue un incidente de carrera”.

Sobre su resultado en la calificación donde se ubicó en la posición 20, pero arrancará 19 tras la sanción a George Russell por modificar la unidad de potencia de su Mercedes, el mexicano señaló que el coche estaba en una gran desventaja respecto a sus rivales directos.

“Aston Martin está muy fuerte, y Williams también…Ellos se han desarrollado mucho y nosotros estamos más lejos con una diferencia demasiado grande”, concluyó el tapatío quien esperaba tener una oportunidad el domingo de, con una carrera accidentada y estrategia poder obtener el mejor resultado hasta ahora.