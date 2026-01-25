"¡Los Pats están de vuelta!": El grito de Drake Maye tras asegurar el pase al Super Bowl

La imagen final en el Empower Field at Mile High no fue la de un pase perfecto, sino la de una celebración eufórica bajo una nevada incesante. Los New England Patriots, una franquicia que ha pasado años buscando recuperar su identidad ganadora, encontraron su respuesta en la voz de Drake Maye. Tras vencer 10-7 a los Denver Broncos el equipo regresa al Super Bowl y lo hace de la mano de un chico que pretende escribir su propia historia y dejar atrás el legado de Tom Brady.

"¡Los Pats están de vuelta!", gritó Maye en la transmisión nacional, una frase que sirvió como desahogo tras 60 minutos de fútbol americano de la vieja escuela.

El partido, marcado por condiciones climáticas adversas que anularon el juego aéreo, obligó a Nueva Inglaterra a depender de su temple más que de su talento ofensivo. Maye, consciente de que el triunfo se cimentó en el otro lado del balón, rindió tributo inmediato a sus compañeros.

"¿Qué tal la defensa? Los amo a todos y cada uno de ellos, hombre", reconoció el quarterback, quien admitió las dificultades de la noche: "No fue ideal; la defensa ha estado dando un paso adelante durante todos los playoffs. Vamos a jugar mejor [en la ofensiva], pero simplemente estoy orgulloso de este equipo, se necesitó de todos".

Para Maye, la victoria en Denver no fue casualidad, sino el resultado de una mentalidad inculcada por el entrenador Mike Vrabel para afrontar escenarios hostiles. "Qué atmósfera aquí afuera. Luchamos contra los elementos. Amo a este equipo", señaló Maye sobre el ambiente en las gradas, antes de revelar el mantra que los llevó al éxito: "El coach siempre ha dicho: 'Guerreros de la carretera'. Así que intentamos encontrar eso una vez más y terminar fuerte".

Maye ya no es el chico novato del cual algunos dudaban que podría liderar a los Patriotas, ahora es el referente del equipo, no solo en el campo de juego sino desde el vestidor donde se ha convertido en el líder natural que esperaban.