Jamie Vardy es nuevo jugador del Burnley: regresa al futbol inglés a los 39 años

Jamie Vardy tiene nuevo equipo. El delantero inglés de 39 años fue anunciado oficialmente como refuerzo del Burnley, club que actualmente disputa la Championship de Inglaterra. El atacante firmó un contrato hasta el final de la temporada 2026-27, por lo que volverá a jugar en el futbol inglés después de su paso por el Cremonese de Italia.

El Burnley confirmó el fichaje de Vardy a través de un comunicado en el que destacó la velocidad, capacidad de definición y entrega del delantero, además de la experiencia que acumula después de una extensa trayectoria en el futbol profesional.

Vardy también expresó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa de su carrera. El atacante destacó la historia del Burnley y el respaldo de sus aficionados, además de asegurar que está ilusionado por incorporarse al equipo y ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

El delantero llega al Burnley después de una exitosa trayectoria en Inglaterra, donde se convirtió en una de las grandes figuras del Leicester City. Con los Foxes, Jamie Vardy fue campeón de la Premier League en la histórica temporada 2015-16 y se consolidó como uno de los atacantes más reconocidos del futbol inglés.

Jamie Vardy también estuvo en el radar del São Paulo

Antes de concretar su llegada al Burnley, el futuro de Jamie Vardy había generado interés en otros clubes. Uno de ellos fue el São Paulo, que contempló al experimentado delantero como una posible incorporación para reforzar su ataque en el Brasileirao.

Finalmente, Vardy decidió continuar su carrera en Inglaterra y afrontará un nuevo desafío con el Burnley en la Championship.

A sus 39 años, el histórico delantero buscará demostrar que todavía tiene goles por aportar. Su experiencia, capacidad de definición y liderazgo serán algunos de los principales argumentos con los que el Burnley espera pelear por sus objetivos durante la temporada 2026-27.