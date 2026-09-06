"Todos los apodos que me han puesto están ****ísimos", Piojo Herrera reacciona entre risas

Luego de pronunciarse de forma general en distintos momentos sobre los apodos que la afición le ha puesto en redes sociales, Miguel Piojo Herrera cerró la conversación y aseguró que no todos los sobrenombres que circulan cuentan con la creatividad necesaria: “La verdad es que todos los apodos que me han puesto están así como… culer****”.

En su primer torneo durante esta nueva etapa frente a los Potros de Hierro, Miguel Herrera contagió al Atlante para conseguir resultados importantes frente a los protagonistas de la Liga MX, sin embargo, la falta de contundencia es el factor que más le ha perjudicado a los capitalinos.

Dejando de lado lo que pasa dentro del terreno de juego, el estratega del Equipo del Pueblo fue contundente y aseguró que el único apodo que concibe es por el que le conoce todo el país:

“Tengo uno de toda la vida (Piojo) y ni siquiera sé por qué me lo pusieron”.

Miguel Herrera durante su gestión en Atlante en plena Leagues Cup 2026. Mexsport

Miguel Herrera reacciona ante sus apodos

Esta fue la reacción por parte del entrenador de 58 años, quien -en tono de broma- arremetió contra aquellos que utilizan a otros personajes del futbol o que se encuentran en tendencia para apodar a Miguel Herrera:

Vicente del Postre / “Es un tipo al que admiro, tuve la fortuna de platicar con él en Brasil durante la Copa del Mundo y ‘Del Postre’ siento que es porque estoy medio gordito, pero soy un tipo ya de años con su pancita, entonces bien.

Ted Grasso / “La gente me conoce, me perjudican más las fotos que en vivo. No me gustó mucho ese porque le faltó creatividad”.

Burger Klopp / “Híjole, tampoco me gusta. Además de que no soy de comer hamburguesas”.

Sir Alex Puercuson / “Ah bueno, ese también está bueno. Ese sí tuvo creatividad para que vean”.

Antojitos Meza / “También, es uno de los señores a los que admiro más en el futbol, de los que tengo escuela para ser técnico”.

Rey Comidas / “No, ese tampoco”.

La verdad es que todos los apodos que me han puesto están así como… culerísimos, pero me quedo con el del Piojo, la verdad es que ese es el que tengo adoptado”, sentenció.

BFG