Argentina oficializa su sede para 2026: ¿Por qué eligieron Kansas?

La Selección Argentina ha decidido el lugar que será su casa durante el próximo Mundial 2026 y el equipo donde milita el argentino Lionel Messi tendrá su fortaleza en Kansas City. La elección no fue inmediata ni casual y todo se trató del resultado de un análisis minucioso en el que intervinieron tanto el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni como el área administrativa de la AFA.

A través de un comunicado de prensa, la federación argentina oficializó la decisión destacando que la ciudad del Medio Oeste estadounidense reúne las mejores condiciones para afrontar un torneo marcado por las largas distancias y una exigencia logística inédita al celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

El proceso incluyó visitas presenciales y evaluaciones técnicas lideradas por los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, junto a los responsables operativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. El objetivo fue claro: encontrar una sede que permitiera optimizar traslados, tiempos de descanso y calidad de entrenamiento en un Mundial que, por primera vez, se desarrollará en tres países distintos.

En ese contexto, la ubicación geográfica de Kansas City resultó clave. Situada prácticamente en el corazón de Estados Unidos, la ciudad ofrece una ventaja significativa para reducir los desplazamientos durante la fase inicial del certamen. Argentina debutará allí el martes 16 de junio frente a Argelia, y luego deberá viajar a Dallas para disputar sus otros encuentros de grupo ante Austria y Jordania, un recorrido aéreo relativamente corto que favorece la recuperación física del plantel.

El tema físico a favor de Kansas

Otro factor que pesó en la balanza fue el clima. Kansas City presenta veranos intensos, con temperaturas elevadas y humedad considerable, un escenario que el cuerpo técnico consideró adecuado para planificar la preparación física y la adaptación progresiva de los futbolistas a condiciones exigentes, similares a las que podrían encontrarse en otras sedes del torneo.

La infraestructura disponible terminó de convencer a la delegación argentina. La AFA se encuentra decidiendo entre el Compass Minerals National Performance Center —complejo del Sporting Kansas City— y otras opciones como sedes de alto rendimiento como el Kansas City Current, equipo de la liga femenina estadounidense.

La idea del equipo por escoger Kansas City es replicar una fórmula que dio resultado en Qatar 2022: construir un “búnker” que permita enfocarse exclusivamente en la competencia alejándose de ciudades donde podría haber mayores distracciones.

La planificación incluye, además, la llegada anticipada a Estados Unidos a comienzos de junio. En ese lapso, la FIFA autoriza la disputa de hasta dos partidos amistosos, aunque los encuentros previstos ante México y Honduras fueron cancelados recientemente por cuestiones de agenda.