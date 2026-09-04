Pumas vs. América femenil: ¿cuándo y dónde ver el Clásico Capitalino?

Pumas femenil recibirá este viernes al América en el Estadio Olímpico Universitario para disputar una nueva edición del Clásico Capitalino, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenil BBVA.

Las Águilas llegan al compromiso con paso perfecto después de ganar sus cinco partidos anteriores. El conjunto azulcrema ha destacado por su producción ofensiva, con goleadas como el 10-0 frente a Cruz Azul y el 7-0 conseguido durante su visita a Necaxa.

Pumas, en tanto, ocupa la tercera posición del Grupo B, sector que comparte con América. Las universitarias suman nueve puntos después de cinco fechas y llegan al Clásico Capitalino tras conseguir su primera victoria como visitantes ante el Club Deportivo Guadalajara.

Wendy Toledo es la portera titular de Pumas. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

América domina los últimos enfrentamientos ante Pumas

El conjunto azulcrema mantiene un amplio dominio en los enfrentamientos contra las universitarias desde el inicio de la Liga Femenil. En los cinco duelos más recientes entre ambos equipos, América consiguió cuatro victorias y hubo un empate.

El antecedente más reciente terminó con una goleada de 5-1 favorable a las Águilas. Para esta nueva edición del clásico, Pumas tendrá el reto de contener a una ofensiva que ha conseguido 28 goles durante el torneo.

Además de su capacidad para marcar, América ha permitido únicamente dos anotaciones en las primeras cinco jornadas. El registro contrasta con el de las universitarias, que acumulan 12 goles a favor y nueve en contra.

Cinco de las nueve anotaciones recibidas por Pumas se produjeron en la primera jornada del Apertura 2026, cuando el equipo enfrentó a León. Con este panorama, las universitarias buscarán mantenerse en los primeros puestos de su grupo ante uno de los equipos que comparte el sector.

Geyse Da Silva ha impulsado la cosecha goleadora de América. Tomás Regueiro/Mexsport

¿Dónde ver el Pumas vs. América femenil?

El Clásico Capitalino se disputará este viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la sexta fecha de la Liga Femenil.

La transmisión estará disponible en televisión abierta mediante el Canal 9 y también podrá seguirse en televisión de paga a través de TUDN. Además, el encuentro será transmitido por la plataforma de streaming ViX.

Las plataformas digitales de la Liga Femenil también ofrecerán el partido. Como ha ocurrido desde hace algunos torneos, el encuentro podrá seguirse mediante las cuentas oficiales de la competencia en Facebook, YouTube y TikTok.