¡Debutó el Bebote! El emotivo mensaje de Santiago Giménez tras sus primeros minutos con los Dragones

Santiago Giménez ya tuvo su esperado debut oficial con el Porto en la Primeira Liga de Portugal. El delantero mexicano ingresó en el segundo tiempo durante la victoria de los Dragones sobre Moreirense y, tras el encuentro, agradeció el apoyo de la afición.

A través de los canales oficiales del Porto, Giménez aseguró sentirse muy contento por disputar sus primeros minutos con el equipo y destacó que el triunfo también fue gracias al respaldo de los seguidores.

Hola, Portistas. Muy contento del primer partido, de los tres puntos. Gracias por su apoyo, la verdad este partido lo ganaron ustedes. Abrazo grande y bendiciones. Vamos por más”, expresó el atacante mexicano.

Santiago Giménez debutó en el segundo tiempo con Porto

El delantero fue convocado por el técnico Francesco Farioli para el encuentro correspondiente a la Jornada 5 de la Primera División de Portugal.

Giménez comenzó el partido en la banca y tuvo que esperar hasta el minuto 74 para entrar al terreno de juego. El mexicano ingresó en sustitución de André Silva para disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Porto.

Durante su participación, Santiago Giménez mostró una actitud participativa y estuvo cerca de marcar en algunas de las oportunidades de peligro que generó el conjunto portugués.

El atacante mexicano busca convertirse en una pieza importante del Porto y ayudar al equipo a mantenerse como uno de los protagonistas del futbol portugués.

Santiago Giménez apunta a la Champions League

Después de estrenarse oficialmente con el Porto, Giménez podría tener una nueva oportunidad de sumar minutos en uno de los escenarios más importantes del futbol europeo.

El próximo partido del conjunto portugués será el martes 8 de septiembre ante el Manchester City, en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Con su debut ya consumado, Santiago Giménez buscará seguir ganando protagonismo y podría volver a tener actividad ante el conjunto inglés.