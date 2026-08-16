IndyCar: Pato O'Ward sobrevive para finalizar quinto en calles de Markham

Pato O’Ward sobrevivió para remontar del final de la parrilla y finalizar en quinto lugar en la primera visita de la IndyCar a las calles de Markham, donde Marcus Ericsson se alzó con la victoria.

El mexicano arrancó en el lugar 23 para la carrera de este domingo, luego de tomar una penalización por pasar a su quinto motor del año sin acumular el kilometraje reglamentario entre las cuatro primeras unidades.

Tras avanzar cuatro lugares en las primeras vueltas, O’Ward trató de evitar lo más posible los incidentes que poco a poco se fueron generando; además, tuvo la fortuna de hacer detenciones en pits antes de varios periodos bajo bandera amarilla.

Aunque también evitó contactos por parte de otros pilotos, los daños fueron menores, por lo que cuando se completaron los ciclos de detenciones, avanzó hasta la cuarta casilla.

Tras hacer su última parada en pits, a 31 giros de concluir, O’Ward logró remontar de la undécima a la quinta colocación, quedando cerca de alcanzar a Alex Palou. Nunca había recuperado tantas posiciones en una competencia como en la de este domingo (18), además de hacer 28 rebases en pista.

Con ello, el regiomontano se metió de lleno en la lucha por el subcampeonato, ya que Kyle Kirkwood abandonó por accidente y David Malukas también protagonizó un contacto con el muro en la parte final, por lo que cruzó la meta en el puesto 17.

A falta de cuatro competencias, O’Ward sigue en quinto sitio general, pero a sólo 24 unidades de Kirkwood, quien se mantiene en el subliderato.

Mientras tanto, Ericsson lideró la marcha de Andretti Global tras el abandono de su coequipero Kirkwood, gracias a un plan de dos detenciones en pits y a un constante ahorro de combustible en durante los encadenamientos.

Con ello, el sueco no tuvo problemas para superar a Romain Grosjean, quien fue por un plan de trabajo de dos stints largos, pero con mucho ahorro de combustible en el cierre. El rebase lo hizo a cuatro vueltas de concluir.

Para Ericsson, es su quinto triunfo en la categoría y el primero con Andretti Global. Para Grosjean, es su primer podio con el modesto equipo Dale Coyne Racing.

Will Power completó el 1-3 de Andretti, seguido por Alex Palou y O’Ward. El español, quien también sobrevivió a roces, sale de Markham con distancia de 133 unidades sobre Kirkwood, por lo que matemáticamente puede asegurar su quinto título en la próxima carrera.

Será el domingo 23 de agosto cuando IndyCar continúe con su campeonato, ahora en las calles de Washington D.C.