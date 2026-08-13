FIA quita las restricciones a pilotos de Rusia y Bielorrusia para competir en sus eventos

La FIA ha quitado las restricciones a pilotos y equipos de Rusia y Bielorrusia para poder competir en sus eventos internacionales de automovilismo bajo estas nacionalidades.

Fue el 1 de marzo de 2022 cuando el organismo rector de deporte motor le prohibió a los pilotos y propietarios de equipo competir con las banderas rusa y bielorrusa, a raíz del estallamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.

A diferencia de otras federaciones, la FIA le permitió a los atletas y propietarios competir bajo la bandera del organismo, siempre y cuando firmaran una carta compromiso de neutralidad, aunque los efectos fueron casi inmediatos en la Fórmula 1, que canceló el Gran Premio de Rusia al tiempo que Nikita Mazepin salió del equipo Haas, al estar sujeto a investigaciones por parte de la Unión Europea, junto con su padre.

Aunque el conflicto bélico continúa, este jueves 13 de agosto, una comunicación de la FIA anunció la relajación de las restricciones, un mandato que entró en vigor el 3 de agosto pasado.

Se permite a los pilotos, equipos nacionales, competidores individuales y oficiales rusos y bielorrusos participar en competiciones internacionales o zonales sin restricción alguna. Ya no se aplica el requisito de firmar un compromiso de neutralidad”, se explicó.

“Se permite exhibir símbolos, colores y banderas nacionales de Rusia y Bielorrusia (en uniformes, equipamiento y vehículos), así como reproducir sus himnos, en competiciones internacionales o regionales”.

Sin embargo, lo que aún se mantiene en vigor es que no se celebrará ninguna competición internacional o regional de la FIA en Rusia o Bielorrusia hasta nuevo aviso.

No se ofreció una explicación adicional sobre la decisión de la FIA, que siguió los pasos del Comité Olímpico Internacional (COI) al quitar la suspensión a los atletas rusos de competir el mes pasado, a fin de que puedan participar en Los Ángeles 2028.