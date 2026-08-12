IndyCar confirma fechas de la primera mitad del calendario 2027

La serie IndyCar, en la que compite el mexicano Pato O’Ward, ha confirmado la primera parte de su calendario de 2027, aunque hay pocas sorpresas porque son las mismas plazas que se visitaron este año, en el mismo orden.

En las últimas semanas, los organizadores de ocho eventos habían confirmado por cuenta propia las fechas en las que la serie estadunidense los visitará el año entrante, pero la misma categoría todavía no ha definido las de plazas como Nashville, que fue la final de 2025 pero se pasó para julio en 2026, y Washington, que a pesar de promocionarse como una edición única, podría seguir realizándose en los años por venir.

Por ello, la IndyCar optó por presentar el calendario 2027 en fases, con la primera, conformada por ocho competencias, anunciándose este miércoles.

El inicio de la temporada 2026 estuvo lleno de acción, y es gratificante saber que todo está listo para retomar ese ritmo frenético en 2027”, declaró el presidente de INDYCAR, Doug Boles.

St. Pete se ha convertido en una sede ideal para comenzar nuestra temporada, y la reacción ante el regreso de la categoría al histórico Phoenix Raceway hizo aún más especial nuestra colaboración con NASCAR y FOX (socio televisivo en Estados Unidos”.

Culminar esa etapa con un evento destacado en las calles de Arlington será la antesala perfecta para otra intensa batalla por el campeonato de la NTT INDYCAR SERIES’.

Así arrancará Pato O'Ward su temporada 2027 de IndyCar

La temporada 2027 de IndyCar volverá a arrancar en las calles de St. Petersburg, en Florida, el domingo 7 de marzo, inaugurando una serie de tres competencias que se llevarán a cabo en tres fines de semana consecutivos.

Por segundo año consecutivo habrá una fecha conjunta con NASCAR en el óvalo de Phoenix, luego de un éxito aceptable en el experimento de este año. A IndyCar le tocará correr el sábado 15 de marzo.

El 21 de marzo será la segunda edición del Gran Premio de Arlington, organizado en conjunto con los Dallas Cowboys de la NFL y los Rangers de Texas de la MLB.

Abril verá acción en el circuito permanente de Barber, en Alabama, el domingo 4, y en las calles de Long Beach el domingo 18. En mayo, se correrá en el circuito mixto el sábado 15, para luego dar paso a las 500 Millas de Indianápolis, programadas para el domingo 30 de mayo.

La última fecha confirmada en esta parte será el Gran Premio de Detroit, otro circuito callejero, el domingo 6 de junio.

Nos complace confirmar la primera fase del campeonato del próximo año, que contará nuevamente con un inicio dinámico mediante carreras en St. Petersburg, Phoenix y Arlington”, comentó Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp.

El año 2026 ha demostrado que nuestro deporte se impulsa gracias a una presencia cada vez mayor en eventos y destinos emblemáticos, y esperamos mantener ese impulso de cara a 2027”

La temporada 2027 será la octava de tiempo completo para Pato O'Ward en la serie, aunque será una crucial, ya que de no haber anuncios con anticipación, entrará a su último año de contrato con Arrow McLaren, el equipo con el que fue subcampeón en 2025.

Las carreras de Pato O’Ward en la IndyCar seguirán transmitiéndose en Disney Plus y los canales de ESPN en Latinoamérica en 2027.