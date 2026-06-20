IndyCar: Pato O'Ward saldrá en noveno en Road America; Alex Palou logra otra 'pole position'

Pato O’Ward volvió a quedar lejos de la lucha por la ‘pole position’ en un circuito permanente en IndyCar, por lo que deberá remontar desde el noveno lugar en el Gran Premio de Road America 2026.

El mexicano, quien se había situado entre los cinco mejores durante la actividad de viernes, volvió a implementar una táctica agresiva en la calificación de este sábado en el circuito localizado en Wisconsin, al usar los neumáticos suaves desde el principio, a fin de tomar ventaja en cuanto a rendimiento en el circuito permanente más largo del calendario.

Pero al final, no pasó el corte de la segunda ronda de eliminación de la sesión, al acabar tres décimas por debajo del corte. Originalmente fue décimo en el resultado, pero una sanción que Santino Ferrucci recibió por hacer un cambio de motor no autorizado lo promoverá un puesto en la parrilla.

Estábamos debatiendo si tal vez deberíamos ir con los duros. Los neumáticos han sido tan raros de un juego a otro, el auto se ha transformado por completo”, describió tras la sesión.

“Es muy extraño, muy, muy extraño. Sabíamos que iban a funcionar bastante raro, comparados con donde estaba el duro; en general, pensé que teníamos un poco más para dar para por lo menos luchar, pero solo estaba deslizándome y no creo que la pista haya cambiado tanto para tener esos problemas tan exponenciales como lo fueron”.

O'Ward superó a Lundgaard pero quedó detrás de Siegel, coequipero en Arrow McLaren Travis Hinkle/IndyCar

O’Ward, a quien también le cambiaron su motor de combustión pero sin que ameritara penalización, ya había tomado una ruta a la ofensiva desde el entrenamiento de esta mañana al usar neumáticos suaves, algo que no es común en la práctica previa a la calificación.

Aunque le orientó a establecer una puesta a punto, ahora deberá tratar de hacer rendirlos este domingo, ya que por reglamento, se deben usar dos juegos de neumáticos suaves durante la competencia.

En este punto, todo lo que podemos hacer es tratar de maximizar lo que creemos que necesitamos para la carrera”, afirmó.

“Hasta ahora ha sido un fin de semana muy tranquilo, pero, sí, solo digo que cada vez que pones un nuevo juego de neumáticos blandos, se siente como un volado de lo que obtienes del auto, así que tendremos que concentrarnos para mañana y terminar en el orden lo mejor que podamos”.

La ‘pole position’ le volvió a corresponder a Alex Palou, quien se convirtió en el primer piloto en casi 30 años en ligar cinco posiciones de privilegio de manera consecutiva.

El español superó por 0.292s a David Malukas y por 361 milésimas a Marcus Armstrong para asegurar su sexta ‘pole’ de la temporada; además, pinta para ser otra jornada favorable rumbo al campeonato, luego de que Kyle Kirkwood, quien llegaba con desventaja de 49 puntos, calificó en la posición 18.

El Gran Premio de Road America 2026 de IndyCar comenzará este domingo a las 12:25 hrs (Tiempo del Centro de México) y se verá por ESPN 3 y por Disney+.