Pato O'Ward, cuarto en primera práctica de IndyCar en Road America

La segunda mitad del campeonato 2026 de IndyCar para Pato O’Ward inició formalmente este viernes con las primeras prácticas en el circuito de Road America, donde el mexicano colocó el cuarto mejor tiempo.

O’Ward, quien se ubica en quinta posición en el puntaje general, busca recuperar su condición de contendiente por triunfos, especialmente porque no consiguió podios en las primeras nueve fechas del certamen, a pesar de tener resultados mayoritariamente consistentes.

Ahora, el reto de este fin de semana es Road America, en el regreso de la categoría estadunidense a los circuitos permanentes, tipo de pista en el que el regiomontano ha conseguido sus peores resultados del año hasta el momento, un lugar 17 en Road America, junto con una posición 18 en el circuito mixto de Indianápolis.

Tras participar en un entrenamiento privado la semana pasada en esta misma pista, Pato O’Ward comenzó la actividad oficial de forma sólida, al lograr el cuarto mejor registro, un 1:44:3688m que lo dejó a 97 milésimas del más veloz, el neozelandés Marcus Armstrong.

Esto, antes de sufrir un despiste en la curva Canadá que generó un desbalance en la puesta a punto del coche No. 5 de Arrow McLaren, que a pesar de todo, volvió a ser el mejor entre los usuarios de Chevrolet.

O'Ward suma dos podios en esta pista, pero acabó en el lugar 17 el año pasado Joe Skibinski/IndyCar

Sí, tuvimos una muy buena primera vuelta hoy, pero después todo fue cuesta abajo. Tenemos que averiguar dónde fallamos. No cambiamos mucho, aparte de los neumáticos. Eso nos dio bastante mala espina”, afirmó.

En cuanto a rendimiento con los dos compuestos de neumáticos disponibles, O’Ward espera revertir la tendencia vista en gran parte de esta campaña, en la que el desempeño con el neumático más duradero es competitivo, pero al cambiar al más suave, el comportamiento de su coche cambia.

Lo que sentiste en la práctica 1, práctica 2, a veces es completamente diferente. Te preguntas, ¿por qué? A veces es un fin de semana muy tranquilo. Sea lo que sea, vamos a intentar sacarle el máximo partido”, expresó.

Marcus Armstrong fue el más veloz de la tanda, seguido de su coequipero en Meyer Shank Racing y ganador de la Indy 500, Felix Rosenqvist, y Alex Palou, quien lidera el campeonato. El estadunidense Nolan Siegel, uno de los coequiperos de O’Ward, fue quinto en el resultado.

¿Cuándo será y dónde ver la carrera de IndyCar en Road America con Pato O'Ward?

El Gran Premio de Road America de IndyCar se llevará a cabo este domingo 21 de junio a las 12:25 hrs (Tiempo del Centro de México) y se podrá ver a través de ESPN 3 y Disney+.