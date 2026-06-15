Pierre Gasly recuperó el podio de Mónaco pero Red Bull no le ha regresado el trofeo 

La disputa reglamentaria por el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco sumó un nuevo capítulo en el Circuit de Barcelona donde la escudería Red Bull mantuvo en su posesión el trofeo correspondiente a la tercera posición de la carrera monegasca, postergando la entrega al francés Pierre Gasly, piloto de Alpine,

La controversia se originó luego de que los comisarios deportivos aprobaran un derecho de revisión promovido por Alpine. La escudería de Enstone demostró que un desajuste técnico entre la distancia real de la calle de boxes y las lecturas de la Formula One Management (FOM) derivó en una penalización injustificada por exceso de velocidad contra Gasly. Al revocarse el castigo, el francés recuperó la tercera plaza obtenida en pista, desplazando al novato de Red Bull, Isack Hadjar, al cuarto casillero del clasificador oficial.

La resolución de las autoridades generó inconformidad en el paddock, motivando a escuadras como McLaren y la propia organización de la bebida energética a ingresar una notificación de intención de apelación, cuyo plazo de ratificación vence este martes por la mañana.

Por qué Red Bull no ha entregado el trofeo

La directiva de la escudería de Milton Keynes argumentó que su posición de no entregar aún el trofeo responde a una cuestión de principios institucionales respecto al funcionamiento de los sistemas de cronometraje en el campeonato. El director del equipo, Laurent Mekies, externó las inquietudes de la organización sobre la consistencia de los veredictos posteriores al evento:

"Pensamos que es más bien una cuestión de principios para el bien del deporte, para obtener la claridad adecuada sobre cómo manejamos las penalizaciones no apelables durante la carrera y obtener los resultados correctos al final de la carrera. Ningún sistema de medición es perfecto en la Tierra. No hay una sola manera de medir la velocidad y todas están mal. Sin embargo, hemos estado trabajando con ese sistema de medición durante un número muy elevado de años", detalló en declaraciones que reproduce The Race.

El directivo complementó explicando que la totalidad de los competidores adaptaron sus parámetros a dicha tecnología en las ediciones previas, por lo que urgió a la federación a consolidar un criterio sólido que garantice la paridad en la pista. Mientras se define el proceso legal, el paradero físico de la copa se mantiene bajo reserva administrativa.