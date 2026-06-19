Vendrán hasta 5 mil checos a nuestro país para el partido contra México

Habrá invasión de checos para el siguiente encuentro contra la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México. Y que se esperan entre cuatro y cinco mil aficionados de la Republica Checa de visita a nuestro país en el marco del Mundial de Fútbol.

No se trata de un tema menor, ya que el resultado definirá si Chequia sigue o no en la siguiente ronda mundialista. Este difícil escenario ha decepcionado a la afición, entre ellos a Tomáš Hart, embajador de la República Checa en México, “no entendemos por qué jugamos tan malísimo”.

Entendemos por qué no nos salió bien en Guadalajara contra Corea del Sur, con la altura, los coreanos estuvieron dos semanas antes en Guadalajara y también en Utah. Pero lo de ayer (miércoles) no acabamos de entender: jugamos en un estadio con aire acondicionado, el clima no era ningún problema tampoco, la altura no era más que estrategia; y es lo que nos parece muy triste”.

El embajador destacó que parte de sus jugadores no solo participan como seleccionados nacionales, sino también en otras escuadras internacionales.

Nosotros sí tenemos jugadores de ligas como Premier League y Bundesliga, tenemos en la Liga de Francia, Española también. Nuestros jugadores son buenos, pero creo que fue verdaderamente uno de los peores partidos de este Mundial, desgraciadamente, con nuestra participación”.

También en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, también Tereza Viktová, directora de la Cámara de Comercio Checa, apuntó que debido a estos pobres resultados, el siguiente partido cobrará una fuerte relevancia para su país, lo que se verá reflejado en el número de checos llegando a tierras mexicanas durante los siguientes días.

Esperamos entre 4 o 5 mil personas, porque es el partido clave para nosotros. Y también, o sea, ¿quién no quisiera estar en el Azteca? […] Yo siempre digo que la esperanza se muerte ultima, entonces tengo la esperanza que vamos a sacar lo mejor de nosotros la siguiente semana”.

Es imposible no traer al presente los recuerdos de otros mundiales en los que México se ha enfrentado a la República Checa, como el vivido en Chile el 7 de junio de 1962, donde México logró superar 3 a 1 a la entonces Checoslovaquia, superando entonces una sequía de triunfos de la selección tricolor de 32 años.

Recibimos en el estudio al embajador checo Tomáš Hart y la directora de la Cámara de Comercio Checa Tereza Viktová

Pese a la disolución de Checoslovaquia en 1993, dando origen a la actual República Checa y a Eslovaquia en lo que se conoce como “el divorcio más civilizado del mundo”, aún permanecen las buenas relaciones con nuestro país.

Es la relación más importante que tenemos un país latinoamericano, 50 por ciento de toda la exportación checa va estar asignada a México. Entonces, para nosotros, en el Continente Americano es el segundo aliado más importante después de Estados Unidos. No podríamos vivir sin México respecto a exportación”, apuntó Viktová.

Estas importaciones, de acuerdo con la directora de la Cámara de Comercio Checa, se centran principalmente en el sector automotriz, el farmacéutico, el de la maquinaria, generando así un valor comercial de tres mil millones de dólares por año.

Tomáš Hart recordó que también otro sector destacable para su país es el cervecero, incluso después de una crisis económica post Covid y que obligó a casi todas las empresas de ramo a cerrar.

La cerveza no es solamente alcohol, forma parte en muchos países de Europa; forma parte de cultura, es gastronomía. Son los días importantes de nuestro calendario los que tienen, como algo normal, tomar cerveza. Pues por eso, justamente, esta cervecería, Budweiser Budvar, piensa regresar a México”, adelantó Hart.

El embajador checo también destacó los lazos culturales extendidos entre ambas naciones; por ejemplo, el musical, el cual trae a múltiples artistas checos a presentarse en nuestro país cada año. Y es que la música es un lazo que compartidos desde tiempos del emperador Maximiliano, cuando llegó la trompeta, un instrumento checo y ahora típico en cualquier canción típica mexicana.