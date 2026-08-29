Lando Norris renueva contrato con McLaren, ¿hasta cuándo vence su nueva relación?

La saga de anuncios de pilotos confirmando su futuro en la Fórmula 1 no se detiene, incluso en un sábado sin gran premio, y este día McLaren y Lando Norris confirmaron la continuidad de su relación extendiéndola, al menos, hasta la temporada 2030, con lo cual los asientos en los equipos top se están cerrando.

Norris, actual campeón del mundo, se encuentra en un resurgimiento en la temporada 2026 de la F1 luego de un arranque complicado donde fueron borrados no solo por Red Bull, sino hasta por cuatro equipos de la parrilla antes de retomar el ritmo que le ha permitido al inglés ya ganar dos carreras este año.

McLaren es mi hogar y estoy muy complacido de firmar un nuevo contrato que me mantendrá en el equipo hasta al menos 2030", dijo Norris en el comunicado de prensa emitido por la casa de Woking este sábado.

Norris debutó con McLaren en la temporada 2019 tras formarse en la academia de pilotos de la propia escudería. Con su nuevo contrato romperá el récord de más de 151 competencias que tiene David Coulthard en la historia de la escudería.

Cuando comencé este viaje hace nueve años, tenía claros los objetivos que quería alcanzar: llevar a McLaren de vuelta al frente y ganar campeonatos. Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más; queremos seguir ganando y sabemos como equipo que somos capaces de lograrlo. No puedo esperar para volver al auto en Monza y estoy muy emocionado por lo que nos depara el futuro, tanto durante el resto de esta temporada como en los próximos años".

Como parte del acuerdo, McLaren le entregará a Norris un ejemplar del MCL39 para recordarle los éxitos a los que ha contribuido. El británico fue el primer campeón del mundo desde el título obtenido por Lewis Hamilton en el 2008.

Los asientos disponibles en los equipos top F1 para 2027

Red Bull ya confirmó a Max Verstappen en un acuerdo extenso, Ferrari también tiene renovado a Charles Leclerc, mientras que en Mercedes está claro que Andrea Kimi Antonelli continuará.

En el caso de Ferrari todo apunta a que se anunciará la extensión de Hamilton antes de Monza. En Red Bull la duda solo es si continuará Hadjar o ascenderán a Arvid Lindblad. En Mercedes todo apunta a la continuidad de George Russell.