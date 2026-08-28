Checo Pérez y su regalo especial a Valtteri Bottas en Cadillac: Así fue el momento

Desde que Cadillac anunció la contratación de Sergio Pérez y el piloto finlandés Valtteri Bottas, varios suponían que sería una pareja productiva en la pista, pero también en las redes sociales dado el carisma y sentido del humor que ambos manejan. Esta situación quedó de manifiesto este viernes cuando el mexicano realizó un regalo especial a su coequipero.

Bottas se ha convertido en los últimos años en uno de los pilotos más mediáticos de la parrilla de la F1 con situaciones extravagantes como su calendario mostrando su trasero, pero también uno de los más queridos en México por su afición a los tacos.

Ahora, en un video distribuido por Cadillac en sus redes sociales se aprecia como Checo Pérez le otorga un regalo al finlandés. El video fue grabado en la carrera en Zandvoort y por ello, en un inicio, Bottas se muestra sorprendido al recibir un regalo y pregunta “¿Por qué?” a lo que el mexicano responde “por tu cumpleaños”.

Bottas, al abrir la bolsa de su regalo se muestra sorprendido por el obsequio: una playera negra con su nombre y su rostro estampado en diferentes facetas.

Una lucha interna a favor del mexicano

En el ámbito deportivo, una de las principales forma de medir el rendimiento de un piloto es ante su propio compañero de equipo y, por ahora, Sergio Pérez tiene una ventaja sobre Bottas.

Checo Pérez ha logrado los mejores resultados del equipo, aunque sin lograr obtener puntos. Sin embargo, el décimo puesto que estuvo a punto de lograr en el Gran Premio de Mónaco, antes de ser sancionado, ayudó al originario de Jalisco a reafirmar su posición de líder.

La suerte no sonrió para Pérez en las carreras de Spa-Francorchamps y Hungría, donde el mexicano tuvo problemas técnicos y quedó por detrás de Bottas, pero ahora en Zandvoort volvió a cumplir finalizando 15, esto mientras el escandinavo abandonó la prueba.