VIDEO: Pato O'Ward sufre accidente en penúltima práctica de Indy 500

Pato O’Ward fue víctima colateral de un accidente durante la penúltima práctica de las “500 Millas de Indianápolis” 2026, del cual salió ileso.

El mexicano, quien calificó en sexta posición para la carrera del próximo domingo, había marcado el quinto mejor tiempo con 30 minutos completados en los ensayos de este lunes, en los que los pilotos volvieron a concentrarse en las simulaciones de competencia.

Pero Alexander Rossi, quien iba por delante de O’Ward en un grupo de 20 autos, perdió el control de su monoplaza al negociar la Curva 2 y el regiomontano no pudo esquivarlo. Al aplicar los frenos, también hizo un trompo y se estrelló con el coche del estadunidense, para luego rebotar hacia el muro interior.

O’Ward salió por sus propios medios del auto, aunque su auto principal quedó mayoritariamente con daños en la parte trasera. Se desconoce al momento si Arrow McLaren preparará un coche de repuesto o reparará el principal.

Estoy bien. Solo me siento mal por mi coche”, expresó a FOX Sports tras ser liberado del centro médico del autódromo.

Simplemente, mal lugar, mal momento. Me involucré ahí y estos autos no frenan muy bien a esas velocidades”.

“Así que me alegro de que Alex esté bien. Romain (Grosjean) también. Pero sí, es una lástima, mal lugar, mal momento”.

Otros pilotos involucrados en el accidente fueron Romain Grosjean, quien también trompeó al tratar de evitar la colisión y golpeó el muro exterior de la recta trasera, y Conor Daly, quien reportó daños en su monoplaza tras pasar sobre los escombros en pista.

El accidente de O’Ward, Rossi y Grosjean fue el primero registrado en los entrenamientos rumbo a la Indy 500, aunque en el caso del mexicano y del estadunidense, quien calificó segundo, esto compromete sus posibilidades de luchar por la victoria.

Sólo resta una práctica antes de la competencia, la cual se realizará hasta el viernes y tendrá dos horas de duración.