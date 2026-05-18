¿Tacos para ser campeón? La curiosa cábala de Uriel Antuna con Pumas

Las supersticiones en el deporte son una ley para algunos, mientras que para otros son una mera coincidencia, pero para el jugador de Pumas de la UNAM, Uriel Antuna, el camino hacia el campeonato parece estar ligado a un puesto callejero y a unos tacos.

Luego de conseguir el pase a la final del Clausura 2026 de la Liga MX tras la ronda de semifinales ante el Pachuca, de nueva cuenta el futbolista de los Pumas asistió a los mismos tacos en que festejó la eliminación de las Águilas del América en la ronda de cuartos de final.

¿Una rutina mística para atraer el campeonato?

La repetición exacta de este festejo urbano ha detonado la teoría de que el jugador adoptó esta cena como un ritual inquebrantable de buena suerte para mantener la racha ganadora en la actual Liguilla, todo con el objetivo de que Pumas ahora tenga la misma suerte ante su próximo rival, Cruz Azul, quienes llegaron a la instancia definitiva tras eliminar a las Chivas del Guadalajara.

Durante su estancia en el lugar, Antuna fue recibido por decenas de aficionados de los Pumas quienes aprovecharon para tomarse fotos y videos, a los cuales accedió el jugador. Fueron los mismos fanáticos quienes también pidieron respeto para él y lo dejaran degustar su orden de tacos.

¿Servirá la cábala de Antuna para los Pumas?

La cábala de Antuna es vista por los fanáticos de Pumas como uno de los caminos para terminar con 15 años de sequía en el club universitario. La última ocasión que lograron un campeonato fue el 22 de mayo de 2011 ante Monarcas Morelia.

Ahora, los Pumas enfrentarán a Cruz Azul. A falta de confirmar fecha y hora, el partido de ida se disputaría el 21 de mayo mientras que la gran final se celebrará el 24 de mayo en Ciudad Universitaria dado que el cuadro de la UNAM terminó como el líder de la general en la temporada regular.