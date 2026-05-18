Oficial: Aaron Rodgers firma extensión de un año con los Steelers

Luego de varios meses de incertidumbre todo está decidido y Aaron Rodgers regresará a los emparrillados, al menos por una temporada más, para defender los colores de los Pittsburgh Steelers, quienes este lunes oficializaron la firma de un nuevo contrato para que ambos tengan una segunda temporada juntos luego de los éxitos obtenidos el año pasado.

Rodgers, quien arribó originalmente a la organización en 2025 como agente libre, se alista para disputar su vigésima segunda temporada en la NFL. Durante su primer ciclo en Pittsburgh, asumió de inmediato el rol de capitán de la ofensiva y fue titular en 16 compromisos, ausentándose únicamente de un partido por lesión. Su rendimiento en el campo se tradujo en 327 pases completos de 498 intentos, sumando 3,322 yardas aéreas, 24 pases de anotación y apenas siete intercepciones.

Will Howard (18) tuvo la oportunidad de convivir de cerca con Aaron Rodgers (8), uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Instagram.com/willhoward/

El impacto del experimentado pasador trasciende la estadística y ha sido elogiado desde el interior de la franquicia. Tom Arth, actual entrenador de mariscales de campo de los Steelers y antiguo compañero de Rodgers en Green Bay, destacó la pasión que mantiene por el deporte.

"Está extremadamente concentrado y enfocado", declaró Arth respecto a la ética de trabajo del mariscal.

"Es un jugador muy competitivo, pero se divierte mucho jugando. Y eso es lo que realmente disfruto de Aaron. Le encanta este juego. Juega como si todavía tuviera 10 años corriendo en el patio de su casa. Al mismo tiempo, tiene este feroz espíritu competitivo que obviamente lo ayudó a alcanzar las alturas a las que ha llegado".

Respecto al dominio táctico del jugador reclutado originalmente en la primera ronda del Draft de 2005, el entrenador enfatizó: "Su coeficiente intelectual futbolístico es increíble. Lo que es capaz de procesar y ver jugada a jugada, entre jugadas, es realmente asombroso. No hay muchos jugadores que hayan podido hacer las cosas que él ha hecho".

Aaron Rodgers fue efectivo en su primera temporada con los Steelers. AFP

La extensión contractual alarga una de las carreras más laureadas del futbol americano profesional, forjada principalmente durante 18 campañas con los Green Bay Packers, seguidas de una breve etapa de dos años con los New York Jets. Rodgers ostenta un palmarés que incluye diez selecciones al Pro Bowl y cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP), igualando la segunda mejor marca de la historia y quedando solo a uno del récord de Peyton Manning.

En los libros de récords de la NFL, el pasador se mantiene sólidamente posicionado en el cuarto lugar histórico con 527 pases de touchdown y en el quinto peldaño con 66,274 yardas aéreas.