Alarma en España: Lamine Yamal se perdería los primeros partidos del Mundial 2026

Los golpes para la selección española de cara al Mundial 2026 siguen presentándose a alrededor de un mes del primer partido y, el lunes 18 de mayo podría ser recordado como una jornada negra para el representativo ibérico luego de que han surgido informaciones de que Lamine Yamal se perderá el partido inaugural del torneo.

El medio estadunidense The Athletic informó que el jugador del Barcelona no estaría presente en el primer encuentro debido a que continúa en proceso de rehabilitación por una lesión en los isquiotibiales, dolencia que sufrió el mes pasado durante un compromiso de LaLiga frente al Celta de Vigo.

Los pronósticos médicos indican que el extremo de 18 años está totalmente descartado para el debut mundialista ante la escuadra de Cabo Verde, programado para el 15 de junio. Asimismo, su participación en el segundo choque de la fase de grupos contra Arabia Saudita, a disputarse el 21 de junio, estaría en duda.

La meta principal de los servicios médicos es darle el reposo necesario para que pueda estar presente el 26 de junio en el partido ante Uruguay, encuentro que se realizará en el Estadio Guadalajara.

Lamin Yamal podría reaparecer en el partido ante Uruguay REUTERS

Para asegurar una evolución favorable, el Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han establecido una línea de comunicación estrecha. Representantes de la federación realizan visitas periódicas a la Ciudad Condal para monitorear al jugador.

Pese a lidiar con problemas de pubalgia durante el semestre anterior, Yamal cerró su tercera temporada completa con cifras sobresalientes: 24 anotaciones y 16 asistencias en 45 apariciones, consolidándose como pieza vital en la defensa del título de liga.

Otras bajas que ya podría tener España para el Mundial

El contratiempo muscular de Lamine Yamal agrava un escenario médico de por sí complejo para "La Roja" de cara a la justa de Norteamérica. El combinado ibérico debe sortear la reciente baja de Fermín López, quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que demanda cirugía y lo margina totalmente de la competencia.