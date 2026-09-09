Barcelona goza bajo la lluvia: golea 5-1 al Feyenoord en Champions

El Barcelona siguió con su inicio demoledor en la actual campaña y se estrenó en la Champions League con goleada de 5-1 sobre Feyenoord en la jornada 1 de la Fase Liga. El brasileño Raphinha marcó doblete (los dos golazos), Rodri fue titular, Karim Adeyemi marcó otra “joya”, Lamine Yamal tampoco falló y Gabriel Jesus hizo su primer tanto como blaugrana, partido que se disputó en el Camp Nou.

La UEFA rindió homenaje a las víctimas de las devastadoras riadas que han afectado a Nepal y se desplegó una pancarta con el mensaje “No estás solo, Nepal”.

Así definió Raphinha para el 1-0 ante el Feyenoord en la Champions League Reuters

El Barcelona dominó el primer tiempo y se puso adelante en el marcador a base de unas “joyitas”.

Golazo del Barcelona en la primera jugada de peligro. En una rápida acción del Barcelona, Lamine Yamal asistió a Raphinha, el brasileño se quitó a dos rivales y definió a la perfección al minuto 3.

Segundo golazo del Barcelona. En una jugada individual, Karim Adeyemi mandó un disparo que casi fue a la escuadra izquierda de la portería de Tjark Ernst al 22’.

Qué conexión tienen Lamine Yamal y Raphinha. El primero dio asistencia y el brasileño anotó Reuters

El Barcelona quiso seguir por esa vía de golazos, pero ahora Lamine Yamal se quedó cerca, después de que su remate cruzado rozó el poste derecho al 32’.

En una ofensiva del Feyenoord, Joan García resolvió a la perfección un remate por derecha al desviar a mano. Enseguida, Joao Cancelo respondió con un remate que cimbró el poste.

¡Otro golazo! Excelso pase al espacio de Pedri para que Raphinha quedara en mano a mano con el arquero y ante su salida, mandó un disparo cruzado al fondo al 57’.

Excelsa definición de Karim Adeyemi para hacer el Barcelona 2-0 Feyenoord en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League Reuters

El Feyenoord respondió y anotó, pero se abrió la polémica. El VAR revisó la jugada y se decretó fuera de juego.

Al 77, Jerry St. Juste derribó a Dani Olmo en los linderos del área. Lamine Yamal cobró un tiro libre y el balón superó la barrera, bajo complicidad del arquero para el 4-0.

Lamine Yamal no se perdió la cita con el gol en la victoria de 5-1 del Barcelona sobre Feyenoord en la Jornada 1 de la Champions League 2026-2027 Reuters

El Feyenoord no se quedó con los brazos cruzados. Servicio raso de Goncalo Borges a segundo poste y Seim Steijn cerró “la pinza” para descontar en el marcador al 82’.

El Barcelona selló su goleada con el primer gol de Gabriel Jesus como jugador del Barcelona, después de rematar de cabeza un servicio al área de Lamine Yamal.

ESTADÍSTICAS FINALES DEL BARCELONA VS FEYENOORD: