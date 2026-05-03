Henry Martín reaparece con gol 350 días después y mantiene con vida al América

Henry Martín volvió a aparecer cuando más lo necesitaba América. 350 días después de su último gol, el capitán azulcrema rompió la sequía en un escenario de alta tensión, con un cobro desde los once pasos que mantuvo con vida a su equipo frente a Pumas, en el duelo de ida de los cuartos de final.

El regreso al gol de Martín no es menor. El delantero ha atravesado meses complicados marcados por lesiones y falta de continuidad, situación que se refleja en sus números recientes. En la fase regular del torneo apenas sumó 263 minutos, una cifra limitada, aunque superior a los 111 minutos que disputó durante el Apertura 2025, cuando prácticamente estuvo fuera de circulación.

En el partido, América necesitaba respuestas y André Jardine decidió mandar al campo a su capitán al minuto 63, en lugar del canterano Patricio Salas. La apuesta encontró recompensa poco después. Al minuto 78, tras una revisión en el VAR, el árbitro Luis Enrique Santander señaló un penal por un jalón dentro del área.

Fue entonces cuando Martín tomó la pelota. Con determinación, el delantero cobró al centro, venciendo a Keylor Navas y acercando a América, que en ese momento aún caía 3-2. El gol no solo significó el descuento, sino un impulso inmediato para los azulcremas.

Minutos más tarde, el propio Martín volvió a ser protagonista al recibir otra falta dentro del área. Sin embargo, en esta ocasión, Jardine decidió que fuera Alejandro Zendejas quien ejecutara el penal. El atacante no falló y firmó el 3-3, un empate que cambió por completo el panorama de la eliminatoria.

El tanto de Martín también tiene un peso simbólico. Su último gol había sido el 18 de mayo de 2025, también desde el punto penal, en la semifinal de vuelta ante Cruz Azul. Aquella noche, tras otra revisión en el VAR, el capitán empató el partido 1-1, en un momento en el que América aún estaba abajo 2-1 en el global. Sin embargo, el equipo logró reaccionar, marcó un gol más y terminó avanzando a la gran final.

Hoy, 350 días después, Henry Martín vuelve a aparecer en un momento decisivo, recordando su peso en este equipo y dejando claro que, aun con pocos minutos, su presencia puede marcar diferencia en la búsqueda del título.