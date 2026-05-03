André Jardine revela la gravedad de las lesiones en América tras la ida ante Pumas

El América perdió de manera fulminante dos piezas por lesiones de consideración tras la ida de Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas. Hay temor de perder a Sebastián Cáceres, por fractura.

Sebastián Cáceres cabeceando el balón. Mexsport

“Cáceres es más complejo, creo que hay fractura, no sé exactamente el grado, dependiendo de la lesión podrá jugar con protección (la vuelta) y mañana será más claro (tras la valoración médica)”, explicó André Jardine, técnico del América.

EL PRONÓSTICO PARA CRISTIAN BORJA

Además del uruguayo, las Águilas del América perdieron en el primer tiempo a Cristian Borja, por un golpe en la rodilla, productod e un choque de su compañero Rodrigo Dourado con el auriauzl Rodrigo López.

Cristian Borja salió lesionado y en el carrito de asistencias. REUTERS

“De Borja debe ser algo de rodilla, se habla de lesión colateral medial, sería de tres o cuatro semanas, imagino que se pierde la Liguilla seguro, son lesiones importantes”.

LA SITUACIÓN DE BRIAN RODRÍGUEZ

En el caso de Brian Rodríguez, descartado de la convocatoria de último minuto contra los Pumas, André Jardine explicó que “lo de Brian se sintió en el gemelo durante la semana, nada preocupante pero hoy es arriesgado, esta expectativa de entrenar parejo en la semana”.

En la recta final del partido que culminó 3-3, Erick Sánchez presentó un golpe.