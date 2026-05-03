¿Regalos para el América o aciertos arbitrales? El análisis de los penales ante Pumas

El Clásico Capitalino correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 entregó un cierre de partido envuelto en la controversia. Cuando parecía que Pumas de la UNAM se llevaba una ventaja definitiva en el marcador, el América logró revivir de sus cenizas gracias a dos decisiones arbitrales desde los once pasos. La actuación del silbante Luis Enrique Santander desató la locura en las gradas y dejó una gran interrogante flotando en el aire para todos los analistas y aficionados del futbol: ¿Fueron bien señalados los dos penales que sentenciaron la igualada en esta vibrante eliminatoria de la Liga MX?

EL CRITERIO RIGORISTA DE LA LIGA MX Y EL ANTECEDENTE EN EL JALISCO

Para comprender a fondo lo que ocurrió en este dramático duelo, primero debemos analizar el panorama general del arbitraje en el arranque de esta Liguilla. Apenas un día antes, durante el intenso choque entre Atlas y Cruz Azul, los colegiados sancionaron infracciones por contactos mínimos dentro del área. Este claro antecedente demostró que el criterio de los silbantes para la fase final consiste en castigar con máximo rigor cualquier jalón, tropiezo o roce, por más ligero que parezca en la primera impresión.

Henry Martín cobrando un penal ante Keylor Navas. REUTERS

Bajo esta estricta lupa reglamentaria nació el primer penal a favor del conjunto azulcrema. Durante el cobro de un tiro de esquina lleno de empujones, el mediocampista Adalberto Carrasquilla sintió que perdió la posición ante la fortaleza física de Rodrigo Dourado. En un acto de desesperación, el jugador universitario sujetó a su rival dentro del área chica. A velocidad normal, la jugada pasó desapercibida, pero los encargados del VAR llamaron de inmediato al juez central. Tras una minuciosa revisión en el monitor de la cancha, Luis Enrique Santander aplicó el reglamento y pitó la falta. Henry Martín tomó el esférico con total frialdad y lo mandó al fondo de las redes.

LA SEGUNDA POLÉMICA: ¿INFRACCIÓN DE NATHAN O CONTACTO INEVITABLE?

Cuando el encuentro entraba en su etapa de mayor dramatismo, se presentó la jugada que terminó por apretar la serie de manera definitiva. En un intento desesperado por despejar el peligro de su zona, el defensor Nathan Silva lanzó una patada para impactar el balón, pero llegó tarde y terminó contactando de lleno la pantorrilla de Henry Martín. El delantero y capitán de las Águilas cayó derribado sobre el césped y, en esta ocasión, el árbitro central señaló el manchón penal de forma inmediata, sin dudar un solo segundo ni requerir la asistencia de la tecnología.

Alejandro Zendejas celebrando su gol ante Pumas. REUTERS

Aunque los airados reclamos de los Pumas inundaron el terreno de juego, las repeticiones televisivas le dieron la razón al cuerpo arbitral al confirmar el contacto imprudente. Esta vez, la enorme responsabilidad del cobro recayó en los botines de Alejandro Zendejas. El extremo norteamericano demostró gran temple, engañó por completo al legendario guardameta Keylor Navas y selló el empate que le devolvió la esperanza a toda su afición.

Con la eliminatoria empatada y los ánimos encendidos, el boleto a la siguiente ronda se definirá en una batalla a matar o morir. El partido de vuelta está programado para el próximo domingo 10 de mayo, en punto de las 19:00 horas. El mítico césped del Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se decidirá quién avanza a las ansiadas Semifinales, en un duelo donde ambos equipos saben que cualquier error dentro del área les costará la eliminación de la competencia.